Io C’entro: dopo il contenitore i contenuti

Progetto e nomi

Prende forma il nuovo movimento politico denominato Io C’entro; punti programmatici e nomi comunicati alla stampa con una nota che riportiamo di seguito integralmente.

“IO C’ENTRO”, il nuovo movimento politico-culturale nato per determinare una concreta prospettiva di avvenire per il territorio ionico, comincia a prendere forma con le prime adesioni e l’indicazione dei punti che saranno al centro del suo programma.

Al momento, ad aver abbracciato le idee e le proposte che vanno ad integrare il manifesto di “IO C’ENTRO” sono stati numerosi, tutti padroni di una spiccata autonomia decisionale per poter diventare protagonisti di un progetto capace di costruire il futuro facendo leva sulle innovazioni, senza dimenticare le tradizioni e la storia della propria terra.

La nuova politica pensata da “IO C’ENTRO” si basa su un programma che non prescinderà mai da temi che dovranno essere sempre in cima all’agenda del movimento. Sarà prioritario puntare sulla solidarietà (è necessario creare le condizioni per annullare le diseguaglianze, nel pieno rispetto delle fragilità, valorizzando i meriti e tutelando i bisogni); sull’ambiente (si dovrà proseguire nel solco di quel percorso di transizione ecologica che Taranto ha già avviato); sul lavoro (proteggere lo sviluppo investendo nel capitale umano che va sempre rispettato e tutelato); sul protagonismo (è indispensabile riappropriarsi del valore dell’autonomia quando si tratta di decidere per la nostra terra, per i nostri giovani, per la nostra comunità, per le nostre imprese); sull’identità (bisogna essere forza rappresentativa di governo con una spiccata attenzione verso i valori riformisti e democratici); sullo sviluppo (immaginare un’economia buona e diversa che attecchisca in un territorio non più imbrigliato nelle monoculture, ma aperto alle innovazioni tecnologiche, sociali e culturali); sul Mezzogiorno (il Sud è una terra che non ha ancora espresso appieno le sue potenzialità e da cui l’intero Paese non può assolutamente prescindere).

Spazio in cui riconoscere ed affrontare le emergenze individuando ed utilizzando gli strumenti adatti per farlo, spazio in cui i tanti singoli formeranno un unico gruppo, “IO C’ENTRO” dovrà operare nella piena consapevolezza di dover perseguire nel breve e medio periodo obiettivi che contribuiscano a favorire l’ambiziosa strategia di transizione ecologica, economica ed energetica messa in atto sia dal comune capoluogo, sia da tante altre amministrazioni della intera provincia jonica.

Il territorio sta vivendo una profonda fase di cambiamento che porterà a sostituire modelli industriali e stili di vita non più al passo con i tempi con nuove tecnologie più attente a salvaguardare l’ambiente ed in tutto questo la politica dovrà rivestire un ruolo decisivo, fondato sulla condivisione di idee e proposte elaborate senza essere pressati da scadenze elettorali. “IO C’ENTRO” accetta la sfida, si metterà al servizio della comunità ed è pronto con la sua “squadra” a cominciare il proprio lavoro. Per il presente e per le future generazioni.

Di seguito, si riportano i nomi degli aderenti al movimento politico-culturale “IO C’ENTRO”.

Carrieri Costanzo; Tacente Francesco; Nilo Marco; Mancarelli Gianpiero; Fuggetti Claudio; Caputo Stefania; Odone Mario; Magrì Giovanni; Cafiero Raffaele; Fedele Jessica; Di Campo Milo; Urso Davide; Patronelli Giovanni; Luppino Mary; Conversano Roberto; Rochira Cosimo; Palazzo Rosaria; Minzera Cosimo; Fiusco Maria; Trianni Valerio; Marturano Gabriele; Solito Pierluigi; Esposito Elena; Pulpito Vincenzo; Mignogna Vincenzo; Pulpito Marianna; Ranieri Gabriele Pio; Savino Antonella; Pavone Orsola; Albano Cosimo; Fiusco Domenica; Malandrino Benedetta; Elmo Michele; Trombacca Luigi; Lucaselli Cosimo; Favale Stefania; Laneve Fedele; Bellini Enrico; Petrosino Daniele; Vozza Maria; Calabrese Mimmo; Cantore Nicola; Converitino Patrizia; Lucarelli Bartolomeo; De Matteis Luigi; Azzaro Gianni; Papa Valerio; De Martino Michele; Di Todaro Emanuele; Lussoso Angelica; Illiano Filippo; Ciraci Cosimo; Tribbia Adriano; Gigante Cosimo; Lo Muzio Goffredo, Mignolo Patrizia; Ficocelli Gabriella; Fiusco Giuseppe; Petrosillo Desirèe; Fornaro Stefania; Mele Vittorio; Mazzariello Michele; Agrusti Luigi; Patano Michele; D’Ambrosio Daniele; Pittaccio Elena; Murgia Marcello; Brisci Salvatore; Infesta Nicola; Sapio Piergiuseppe; Marinelli Giuseppe; Laneve Valerio; Monteleone Gabriele; Marinelli Mino; Caputo Davide; Marinelli Aldo; Manigrasso Francesco; Vignola Enzo; Piccinni Giuseppe; Piccinni Ylenia; Fiorino Biagio; Fiorino Giuseppe; Tomaselli Jessika; Margherita Mina; De Fabrizio Ivano Antonio

Costanzo Carrieri