Istituto Luigi Einaudi Manduria: al via i corsi serali per adulti

Prendono il via a Manduria, presso l’Istituto “Luigi Einaudi” le iscrizioni ai corsi serali di istruzione per gli adulti per gli indirizzi di Amministrazione Finanza e Marketing e Agricoltura e Sviluppo rurale, settori chiave della società contemporanea, fondamentali per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione, con un approccio pratico e aggiornato, in linea con le ultime tendenze e tecnologie. Le attività didattiche proposte al serale sono dedicate a chi desidera ampliare le proprie competenze, ricollocarsi nel mondo del lavoro o, più semplicemente, riappropriarsi di un’opportunità perduta in passato.I corsi serali rappresentano un vantaggio prezioso per chi, pur avendo impegni lavorativi o familiari, vuole investire sul proprio futuro professionale.

Studiare di sera permette infatti di conciliare la formazione con altre responsabilità. Questi corsi si rivolgono ad adulti di tutte le età, a partire dal sedicesimo anno: dai giovani che non hanno completato il loro percorso di studi, a coloro che desiderano riqualificarsi o cambiare carriera, fino a chi è alla ricerca di nuove conoscenze per affrontare le sfide del mercato del lavoro ed è progettato per essere flessibile e accessibile a chiunque. Gli orari sono pensati per adattarsi alle esigenze dei lavoratori e i piani di studio sono modulabili in base ai diversi livelli di preparazione degli iscritti.

Il diploma ottenuto al termine dei corsi, della durata di un triennio, ha lo stesso valore legale di quello conseguito nei percorsi diurni, aprendo la strada a nuove opportunità di carriera o all’accesso a percorsi universitari.Da quest’anno una novità assoluta: i genitori che frequentano i corsi serali possono usufruire di un servizio di assistenza e accoglienza per i propri figli minori. Mentre i genitori sono impegnati a lezione, i bambini saranno seguiti da personale volontario qualificato che li aiuterà nei compiti o li coinvolgerà in attività ludico-creative, permettendo così ai genitori di frequentate la scuola senza preoccupazioni.

Le iscrizioni per l’anno scolastico in corso sono ancora aperte ed è possibile accedervi fino al 15.10.2024.Per maggiori informazioni sui programmi didattici, le discipline, i requisiti di accesso è possibile rivolgersi alla segreteria didattica, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 oppure telefonare al numero 0999711152 o al 349-2428638.