Martina Franca: gatto investito salvato con l’intervento della Polizia Locale

Provvidenziale la determinazione di una signora che ha dato l’allarme; subito attivata la rete di comunicazione tra associazioni.

In un mondo in cui fanno notizia le guerre, i femminicidi, le violenze, il male in genere, può quasi apparire strano dedicare un articolo al salvataggio, al momento possiamo parlare solo di soccorso, di un gatto. E qualche leone da tastiera la pensa proprio così e ne dà testimonianza con post meritevoli del premio Nobel per la stupidità, laddove vi fosse questa categoria.

E’ accaduto ieri, 16 agosto 2024 giornata problematica, vuoi perché al centro del periodo tradizionalmente dedicato alle vacanze, sia per la nota festa di San Rocco di Locorotondo che causa sempre enorme traffico e difficoltà di movimento in caso di emergenze. Tra San Paolo e Martina Franca, in contrada San Domenico, la signora M.A. (che ha chiesto di non essere citata), ha avvistato un gatto ( un essere vivente per chi non avesse ben focalizzato questo dato) che si trascinava sul ciglio della strada per poi accasciarsi. Probabilmente investito da qualche pilota di formula 1 che solitamente sfreccia ad alta velocità su strade in cui si dovrebbe rispettare il limite massimo di 50 km/h, l’animale, è apparso in gravi condizioni.

Contattate varie associazioni animaliste si è attivata subito la catena di comunicazione attraverso i social.

La salvezza per l’animale è arrivata dalla Polizia Locale di Martina Franca, contattata dalla signora, che ha attivato le procedure previste in questi casi, nel pieno rispetto di norme e regolamenti. E’ stata quindi allertata la struttura convenzionata che ha provveduto ad inviare un operatore sul posto ( il Sig. Emilio Stola) per recuperare il gatto e condurlo nella struttura veterinaria dove ha ricevuto le necessarie cure. Si attende ora di sapere se le ferite riportate abbiano consentito di salvare l’animale.

La signora che ha dato l’allarme, da noi sentita, ha voluto sottolineare la catena di solidarietà che si è attivata e l’impegno profuso dai due operatori della Polizia Locale che hanno coordinato l’operazione di recupero.

Probabilmente questo articolo non riscontrerà quelle visualizzazioni che di solito ricevono notizie su omicidi, arresti, violenza, ma noi abbiamo ritenuto necessario pubblicare, anche per dare giusto riconoscimento alla Polizia Locale di cui si ha una visione limitata e spesso condizionata da pregiudizi.