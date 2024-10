Sicurezza informatica e Privacy: evento formativo/informativo a Lecce

L’ A.I.P. – ITCS (Associazione Informatici Professionisti) organizza l’evento “ICT Security & Privacy Friday” in programma il 25 e il 26 ottobre.

Lecce Centro Congressi Arthotel & Park

“AI… to be continued… Nuove minacce e nuovi riferimenti normativi” questo il tema scelto dagli organizzati, la delegazione AIP Puglia composta da Antonio Verardo Giuseppe Lodeserto, Rosario Carrisi e Silverio Greco, per l’edizione 2024 del “ICT Security & Privacy Friday” che quest’anno avrà un’appendice anche nella giornata di sabato dedicata in modo particolare agli studenti. L’appuntamento per gli addetti ai lavori che si occupano di sicurezza informatica e privacy, aziende, amministrazioni, enti, che saranno edotti sulle nuove novità normative (ai act, nis2 ecc.) è per venerdì 25 ottobre con inizio dei lavori alle ore 8:30 nel Centro Congressi dell’Arthotel & Park di Lecce. Qual è lo stato dell’arte dell’intelligenza artificiale e come sono cambiate le minacce con la sua integrazione nei vari ambiti lavorativi? A queste domande proveranno a dare risposte i maggiori esperti del settore, informatici, avvocati, giuristi, operatori del settore privacy. Prima sessione in mattinata dalle ore 8:30 alle ore 13:00 che sarà avviata dai saluti del Garante per la protezione dei dati personali.

Si parlerà quindi di “novità normative in tema di Cybersecurity”, delle nuove sfide del mondo digitale, entrando poi più specificatamente nell’ambito della Intelligenza Artificiale. Nel pomeriggio, sessione che partirà alle ore 15:00 per terminare alle ore 19:00, accreditata dall’Odine degli Ingegneri, si approfondiranno vari temi di natura prettamente tecnica che attengono alla IA, con uno sguardo sia alle potenzialità sia ai nuovi rischi per la sicurezza. Ultima sessione in programma Sabato 26, con inizio alle ore 08:30 e chiusura alle ore 12:30; saranno presentati diversi progetti per le scuole: Progetto Ambasciatori della Privacy, Progetto SicuraMente Clusit, Progetto Educazione e Intelligenza Artificiale come potenziamento cognitivo, Progetti istituzionali, e si parlerà infine di Intelligenza Artificiale e minori.

In entrambe le giornate sarà presente la Polizia Postale.