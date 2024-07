Soccorritori 118 Taranto: imminente la pubblicazione del bando per l’assunzione delle nuove unità

Nel maggio 2023, la Sanitaservice aveva internalizzato circa 345 unità su 384 previste in pianta organica. Poi il blocco delle assunzioni per più un anno determinato dalla Regione Puglia

BARI – Su richiesta dei consiglieri regionali Antonio Paolo Scalera (La Puglia domani) e Massimiliano Di Cuia (FI), si è tenuta nella mattinata di ieri, 10 luglio 2024, un’audizione in III commissione consiliare per discutere nuovamente della carenza di personale che affligge il 118 di Taranto. In particolare, l’attenzione è stata rivolta alle 39 unità di autisti soccorritori mancanti e che andrebbero a completare la pianta organica prevista ricordato che nel corso della prima internalizzazione del maggio 2023 erano state previste 384 unità, ma ne furono assunte 345).

La mancanza di queste unità, hanno evidenziato i consiglieri, rende particolarmente difficile affrontare il periodo estivo, per l’inevitabile sovrapposizione di maggiori necessità (come l’incremento della popolazione temporanea per le vacanze estive e le assenze del personale per le ferie estive).

A questo proposito, sempre nel corso dell’audizione, ha rassicurato il direttore della Sanitaservice, Pino Pulito, che “Il bando è alle battute finali e la possibile pubblicazione potrebbe avvenire già la prossima settimana.

Un bando – conclude Pulito – creato nel rispetto dei criteri richiesti sia dal consigliere Scalera, sia dal direttore del 118 Balzanelli, per ciò che riguarda i requisiti aggiunti in tema di esperienza, competenza e attività svolta sul territorio, valorizzando nei fatti coloro che per anni anno lavorato per il 118 della Asl TA, anche in periodo Covid, e che sarebbero in grado di assicurare sin da subito efficienza del servizio“.

Prezioso il contributo del primario del Sistema 118 di Taranto e presidente nazionale della Sis 118, Mario Balzanelli, che sottolinea che anche se la carenza degli organici del sistema emergenza-urgenza riguarda tutte le figure professionali, viene comunque garantito un servizio d’eccellenza… “Nonostante i deficit severi presenti nelle piante organiche dei medici, degli infermieri, degli autisti-soccorritori, situazione che affligge cronicamente il Sistema 118 nazionale da almeno 15 anni, e per cui sono incardinati nella commissione Sanità del Senato disegni di legge di riforma legislativa, il dipartimento di Emergenza Territoriale 118 della Asl di Taranto assicura puntualmente, come da 21 anni, prestazioni tempo dipendenti di eccellenza e caratterizzate da elevata qualità prestazionale, quotidianamente erogate a tutta la popolazione provinciale.

Urgentissimo è il completamento della pianta organica degli autisti-soccorritori del SET118, che – a più riprese – chiediamo alla Sanitaservice sin dall’aprile 2023, con la pubblicazione un nuovo bando, che ci viene assicurato quale imminente, con la necessità contestuale di valorizzare intanto gli operatori che da diversi anni hanno già prestato – meritoriamente – servizio nel Sistema 118 della Asl di Taranto.

Al contempo, il primario centodiciottista rassicura sulle postazioni estive… “Al fine di potenziare ulteriormente la risposta tempo-dipendente del soccorso in emergenza-urgenza della stagione estiva in corso, la direzione generale della Asl9 di Taranto ha potenziato ulteriormente il Sistema 118 con 4 postazioni aggiuntive estive h 24, che saranno operative sino a fine settembre, a San Pietro in Bevagna, Marina di Pulsano, Gandoli e Castellaneta Marina”.