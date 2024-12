Taranto, vicenda asili nido: interviene il coordinatore regionale di CON

Alessandro Delli Noci (Coordinatore Regionale di CON la Puglia): A Taranto scelte non condivisibili sulla concessione ai privati degli asili comunali. Solidarietà al Presidente Piero Bitetti e ai consiglieri di centro sinistra della nostra alleanza

Come già segnalato dal Coordinatore Provinciale di Con Taranto, ci riteniamo profondamente distanti da scelte volte a privatizzare la concessione degli asili comunali indipendentemente da ragioni di bilancio. Non siamo convinti che affidare a gestori privati aspetti pedagogici che dovrebbero avere caratteristiche di universalità, laicità e parità di accesso sia la scelta giusta come non siamo stati d’accordo su diverse scelte politiche operate dalla Amministrazione Comunale di Taranto e dal suo Consiglio, non ultima la vicenda legata alla sostituzione del Presidente Bitetti, che non ha mai esercitato il suo ruolo fuori le righe, in modo offensivo o urlato come invece ci è parso di vedere in altre figure che siedono in quella assise.



Non ci accomuna nulla a questo modo di intendere la gestione e la programmazione della vita pubblica in una comunità, come quella di Taranto, che è sempre al centro delle attenzioni di tutta la Regione.

Solidarietà ai consiglieri di opposizione ai quali è stata impedita la discussione e grazie al Presidente Bitetti per aver tenuto fede al patto elettorale con i cittadini di Taranto.