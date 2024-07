Aeroporto Grottaglie, Perrini:” Lo sviluppo turistico di Taranto passa dai voli civili, non dall’aerospazio”

Intervento del consigliere regionale Fd, Renato Perrini

“La mia posizione rispetto al mancato potenziamento dell’Aeroporto Arlotta resta ferma: ho denunciato più volte l’inefficienza del presidente Michele Emiliano, e soprattutto le disparità rispetto agli altri aeroporti. Noi non ci stiamo a fare le cenerentole dei trasporti, e di quello aereo in particolare, da cui dipendono principalmente la mobilità a lungo raggio dei pugliesi e l’incoming dei turisti italiani e stranieri.“I dati dimostrano sempre più la forza attrattiva di Taranto e provincia e i dati dei weekend lo hanno ampiamente dimostrato, per questo ribadisco l’esigenza di potenziare i collegamenti e le infrastrutture.

In particolare, la tendenza di sviluppo che questo territorio possiede appare fortemente rallentata dall’assenza di un aeroporto o meglio, di voli civili perché l’aeroporto, come è noto, esiste. Mi riferisco all’Arlotta di Grottaglie, più volte già utilizzato per voli privati anche di particolare importanza ma ad oggi, lontano da un reale e concreto utilizzo per i voli civili.“Sono disponibile a collaborare con tutte le istituzioni per il raggiungimento di questo obbiettivo.

Raggiungere lo spazio, con i vari investimenti regionali sull’Arlotta è di grande interesse, ma non rappresenta la priorità del momento. Ritengo che la Regione Puglia e la Società Aeroporti di Puglia debbano rivalutare il sito di Grottaglie che, se si trovasse in altra provincia, sarebbe stato già lanciato a 360° ed in ogni sua potenzialità.“Anche la provincia di Taranto fa parte della Puglia ed anche coloro che vivono ed investono qui hanno diritto a collegamenti viari veloci ed efficienti.

Da tempo diciamo che l’aeroporto di Grottaglie è determinante per il decollo, nel vero senso della parola, della provincia di Taranto e tutte le azioni possibili verranno messe in campo anche dal sottoscritto affinché questo avvenga. Per tale motivo nelle scorse ore ho protocollato una lettera al Presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile per fare con lui un sopralluogo in un clima di collaborazione istituzionale”.