“Chissà se piove anche a Palazzo di Città?”

Nota dell’avv. Mirko Di Bello della coalizione tarantina “Adesso”

“Mentre a Palazzo di Città, come nel gioco del “Monopoli” si continua a passare dal via sostituendo e cambiando poltrone, i problemi urgenti della città continuano ad essere irrisolti. Ciò che abbiamo visto in queste ultime ore è paradossale se pensiamo che bastano quindici minuti di pioggia intensa per mettere in ginocchio una città per ore, addirittura giorni.

In questi anni si è pensato a sostituire continuamente le figure degli assessori (siamo a 4 rimpasti) rallentando considerevolmente la macchina amministrativa e la sua capacità di intervento. Nelle scorse ore abbiamo testimoniato, attraverso video e immagini, ciò che è accaduto lungo le arterie nevralgiche della città, nelle periferie e nelle Tre Terre Talsano, Lama e San Vito, dove gli allagamenti hanno provocato danni ingenti, disagi alla viabilità e pericolo per i residenti. A messa in quota e la sostituzione di componenti delle caditoie sono di competenza della direzione Lavori Pubblici, mentre la pulizia ordinaria è attribuita alla direzione Patrimonio. Noi del Fronte Autonomo Trasversale Adesso crediamo che tale suddivisione dei compiti non faccia altro che rallentare gli interventi. Riteniamo invece opportuno unificare la competenza, con il relativo capitolato, a una sola direzione (Lavori Pubblici).

La pulizia e la manutenzione delle caditoie e delle strade sarà uno dei primissimi interventi di cui ci occuperemo in futuro quando, insieme a tutta la comunità, volteremo pagina, mettendo fine ad anni di incuria, degrado e pressappochismo. Ma oggi abbiamo un problema da risolvere, perché cosi non va bene, per questo chiediamo le immediate dimissioni dell’assessore al Patrimonio Marcello Murgia.

Taranto merita meno slogan, più fatti concreti…e magari con una gestione adeguata dei fondi pubblici”.