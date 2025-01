Cittadella della Carità, Perrini (FdI): “I lavoratori anche a Natale senza stipendio e 13sima. Serve chiarezza sul futuro della fondazione”

Intervento del consigliere della Regione Puglia, Renato Perrini (FdI)

“I 160 lavoratori della Cittadella della Carità di Taranto non devono più essere presi in giro, ma soprattutto, la vera ingiustizia è averli lasciarti senza stipendio a Natale, quando non sono stati percepiti né lo stipendio né la 13esima, senza contare che non è mai stato percepito aprile 2024 e a novembre 2024 sono stati erogati solo 500 euro. Ma i conti in negativo registrano anche una 13esima 2023 pagata al 50% e nessun premio produzione a luglio 2024. I numeri non mentono: nei bilanci familiari di questi lavoratori mancano circa 10mila euro… molte di queste famiglie sono monoreddito e in alcune entrambi i coniugi lavorano nella stessa struttura. Per cui, quasi quotidianamente, ascolto storie personali davvero umilianti: c’è chi per non privare la propria famiglia di un minimo di atmosfera natalizia si è venduto qualche oggetto di valore. Tutto questo non è dignitoso e la classe politica di Taranto, che pure in questi anni ha con emendamenti cercato di trovare una soluzione, deve pretendere chiarezza.

Il capo della tsk-force, Leo Caroli, riconvochi immediatamente al tavolo il presidente della Fondazione Cittadella della Carità, la Regione Puglia e le rappresentanze sindacali perché si trovi una soluzione che potrà pure prevedere tempi ragionevoli per la definizione delle vicende societarie (noi auspicheremmo una vendita che faccia ricominciare da zero la struttura che da anni è punto di riferimento per Taranto e il suo territorio), ma che dia subito quanto è dovuto a chi, nonostante tutto, continua ad assicurare un’assistenza sanitaria andando al lavoro senza far pesare sugli ammalati il peso della propria situazione economica”.