Coalizione Adesso:” esiste una programmazione per le festività natalizie?”

Nota stampa della coalizione civica Adesso

Mancano pochi giorni al 22 novembre, giornata in cui si festeggia Santa Cecilia. I tarantini scalpitano per dare inizio al Natale più lungo d’Europa, riscoprendo il piacere di tradizioni ormai secolari, come le nostre squisite pettole.

Le festività natalizie sono importanti, non solo dal punto di vista religioso; sono infatti un momento di aggregazione per consentire alla città di ritrovarsi, ripopolare le piazze e le strade, e dare nuova linfa ai commercianti di Taranto che, come sappiamo, negli ultimi tempi stanno affrontando molteplici difficoltà.

Considerazione più che mai giusta dal momento che il commercio a Taranto necessita urgentemente -e da troppo tempo- di azioni mirate per rendere attrattivo il Borgo, aiutando così, attraverso il commercio, la città a risollevarsi e ripartire.

Come Coalizione Civica abbiamo avuto modo di interfacciarci con la dirigenza della Confcommercio, alla quale abbiamo garantito la nostra piena collaborazione e aiuto nel sostenere gli esercenti di tutta la città.

Oggi esprimiamo, dunque, forte preoccupazione dal momento che i tempi sono molto ristretti, le festività natalizie sono alle porte, ma ancora non si ha notizia circa una programmazione di eventi, dal borgo alle periferie, sino alle Tre Terre, spesso bistrattate e dimenticate.

A riguardo, sollecitiamo l’Assessore alla cultura, eventi e spettacolo affinché possa informare quanto prima la cittadinanza sul calendario eventi previsto nel Borgo Umbertino, e per le altre vie commerciali, Cesare Battisti, Via Liguria, che nei quartieri Paolo VI , Tamburi, Lama, Talsano e San Vito.

Riteniamo opportuno che i commercianti debbano essere informati sulle formalità delle iniziative previste dal Comune, anche ai fini dell’organizzazione delle singole attività commerciali, così come i cittadini devono esserne portati a conoscenza in maniera adeguata.

L’ascolto del cittadino e la conseguente partecipazione sono elementi fondanti della democrazia, ai quali la nostra Coalizione Civica tiene molto, e saremo sempre garanti di essi.