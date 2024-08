Faraoni (Fistel Cisl): positivo l’incontro al MIMIT su vertenza Abramo

Roma, 5 agosto 2024. Incontro odierno che va nella direzione che da tempo stiamo indicando come FISTel Cisl – lo afferma in una nota Alessandro Faraoni Segretario Generale Nazionale. Abbiamo sempre chiesto di trovare una soluzione definitiva e strutturata per l’intera platea delle avoratrici e dei lavoratori di Abramo, non ci hanno mai interessato soluzioni parziali e con aziende non in grado di dare una sicurezza nel tempo.

Crediamo nel progetto che il Presidente della Regione Calabria Occhiuto vuole finanziare per il reskilling di tutto il mondo Abramo per favorire la digitalizzazione della PA – continua il sindacalista. A questo punto come assicurato dal capo Gabinetto del Ministro Urso e dallo stesso Ministro, il progetto su cui stanno lavorando deve vedere la sua realizzazione nei prossimi tre mesi e vedrà coinvolti parti sociali, Tim, Regione e Governo stesso, aspettiamo quindi – aggiunge Faraoni – una comunicazione prima delle ferie estive per condividere un appuntamento tra le parti al rientro dal riposo estivo.

Dopo tanto parlare – chiosa Il Segretario Generale – è tempo di agire, le polemiche strumentali le lasciamo ad altri, il nostro fine è la salvaguardia dell’intero perimetro occupazionale e non ci faremo distrarre da inutili strumentalizzazioni da chi vuole porre mere bandiere politiche. Noi vogliamo fortemente un nuovo modello dei CRM BPO e la vertenza Abramo può rappresentare la svolta in primis per i lavoratori ma anche per un settore dei call center che con il modello attuale è destinato

a morire.