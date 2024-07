Taranto: la Cisl incontra i lavoratori portuali, fra impegno sindacale e valorizzazione del personale

Oggi pomeriggio in sede UST CISL Taranto Brindisi in Via Regina Elena, n.126 si è volto uno dei primi incontri d’informazione sindacale inerente i lavoratori portuali in seno all’agenzia.

Il segretario confederale Gianfranco Solazzo ed il segretario fit cisl con delega ai Porti Gianluca Semitaio hanno incontrato gli iscritti per aggiornare gli stessi delle attività messe in campo dal sindacato a seguito della proroga della cd “Ima”, ottenuta con non poca difficoltà, sino a Dicembre 2024.



Nell’ambito della riunione si è parlato del nuovo catalogo formativo Regionale utile per la riqualificazione del personale all’interno dell’Agenzia, ma non solo anche del dialogo continuo con l’ADSP per l’istituzione dell’ art. 17 L 84/94.

La scorsa settimana, infatti, le OO.SS. – AdSP e le imprese si sono incontrati per definire il percorso da intraprendere per l’art. 17.

Nell’ambito della riunione sindacale odierna si sono trattati anche argomenti legati ad i nuovi scenari che si potrebbero concretizzare nel porto con la concessione della piattaforma logistica e la candidatura del porto come hub energetico per l’individuazione di aree demaniali marittime con relativi specchi acquei esterni alle difese foranee, da destinare alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l’assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.

Dall’incontro è emerso, anche con forza, la volontà da parte di tutti i lavoratori presenti di rientrare velocemente a lavoro.

Gli incontri periodici riprenderanno a fine agosto per aggiornare gli iscritti sugli sviluppi dei punti precitati.