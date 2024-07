FdI: “Ordinanza tardiva: città invasa da blatte”

Intervento del gruppo Fratelli d’Italia al Comune di Taranto, Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano

“L’intera città sta vivendo forti disagi per la presenza di scarafaggi in ogni quartiere. L’amministrazione comunale emette l’ordinanza per imporre la deblattizzazione in città solo a metà luglio, quando è noto che l’attività di prevenzione va espletata in primavera. Infatti un intervento efficace non può che partire con mesi di anticipo al fine di combattere già dal mese di aprile la schiusa delle uova per limitare la proliferazione delle blatte. L’ordinanza del comune è come chiudere la stalla dopo che i buoi sono fuggiti! Ad aggravare ulteriormente la situazione si aggiunge la sporcizia in città. Le numerose segnalazioni che riceviamo dai cittadini evidenziano come addirittura sia la stessa azienda d’igiene urbana una volta svuotati i cassonetti verdi dei rifiuti a non richiuderli, riposizionandoli con i coperchi aperti, facendo si che blatte e insetti di ogni tipo siano attratti verso gli stessi dagli odori e dagli scarti di alimenti. L’amministrazione comunale non solo non interviene tempestivamente nell’ imporre a tutti la sanificazione delle reti fognarie ricordandosene solo in piena estate ma perfino contribuisce alla proliferazione di scarafaggi non controllando la propria società d’igiene urbana che è la prima a violare le prescrizioni dell’Asl le quali impongono la chiusura dei cassonetti stradali per tutelare l’igiene e il decoro. A tal proposito, visto l’odore nauseabondo che i cittadini sono costretti a respirare nei pressi delle postazioni per la raccolta rifiuti, richiameremo gli organi di controllo comunale affinchè l’Amiu non continui ad operare al di fuori di ogni più elementare regola. Purtroppo ciò che stanno patendo i tarantini con la città invasa da blatte è responsabilità di un governo cittadino incapace di programmare opportunamente le azioni amministrative di competenza per tutelare al meglio l’igiene e la salute pubblica; tant’è che i consiglieri del sindaco pensano e propongono di far pulire i marciapiedi ai commercianti”.