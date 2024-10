Il centro destra celebra unito a Bari i 2 anni di governo Meloni

A sorpresa in platea anche qualche consigliere comunale e personaggi politici vicini a Melucci

Il centro destra pugliese si ritrova unito e in grande spolvero a Bari nel centro congressi della Fiera del Levante; un bagno di folla che ha accolto esponenti di governo come il ministro Crosetto ( in collegamento remoto), i sottosegretari Gemmato, Sisto e Durigon, i senatori Marti e Gasparri, presenti tutti i parlamentari pugliesi, consiglieri regionali, amministratori locali, segretari regionali dei partiti che fanno parte della coalizione che governa il Paese da due anni. Significativa a tal proposito la presenza nella classica foto di gruppo, nonché tra i relatori, dei partiti centristi, Noi Moderati e UDC.

Sulla importanza della presenza dei moderati nel centro destra si è soffermato in particolare il neo commissario regionale, nonché vice segretario nazionale dell’ UDC, l’on.le Gianfranco Chiarelli, facendo riferimento alle prossime elezioni in Puglia.: ” La nostra regione soffre ormai da venti anni i guasti prodotti dai governi di centro sinistra. È arrivato il momento di cambiare e questo, cari amici, dipende solo dalla nostra capacità di presentarci agli elettori uniti e con un programma credibile; usando parole di verità ed evitando di promettere ciò che sappiamo non è possibile mantenere. In un sistema che tende alla polarizzazione riteniamo che la presenza di forze moderate, realmente e coerentemente centriste, con una grande storia alle spalle, rappresenti un valore aggiunto e serva a garantire il giusto equilibrio all’interno della coalizione in cui legittimamente si confrontano diverse sensibilità. In quest’ottica come UDC saremo sempre presenti e contiamo, in una regione che ha una lunga tradizione centista, di offrire un contributo significativo al sicuro successo del centro destra.”

La convention ha avuto inizio con l’intervento del ministro Crosetto che ha elencato i risultati ottenuti dal governo, dall’aumento dell’occupazione, alla riduzione di spread e inflazione, calo degli sbarchi, conferma dell’intervento sul cuneo fiscale. Di giustizia ha parlato invece il sottosegretario Sisto parlando di interventi da lungo tempo attesi e di prossime iniziative che riguarderanno tra l’altro la separazione delle carriere dei magistrati. Tutti gli interventi hanno sottolineato come le previsioni dell’opposizione di un governo che avrebbe isolato il Paese sono state smentite dai fatti. In tema di prossime elezioni regionali in Puglia il coordinatore regionale di Forza Italia, on.le Mauro D’ Attis, è tornato a parlare di un possibile candidato alla presidenza già disponibile di cui però non ha fatto il nome. Un riferimento specifico a Emiliano è venuto dal senatore Maurizio Gasparri che ha parlato di alcune vicende che hanno riguardato la famiglia del governatore (riferimento alla fornitura di mobili ndr. “oltre che alle poltrone sono attaccati anche agli sgabelli”). Due fuori programma; uno ufficiale l’intervento del sindaco di Lecce Poli Bortone accolta da una standing ovation dalla platea. L’altra più privata: la presenza nel pubblico di alcuni consiglieri comunali e personaggi politici vicini a Melucci.