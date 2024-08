L’on. Gianfranco Chiarelli nominato commissario regionale dell’UDC

Il nuovo incarico segna un nuovo corso per il partito in Puglia. Per Chiarelli l’obiettivo è il rafforzamento della presenza sui territori

L’on. Gianfranco Chiarelli è stato nominato commissario regionale dell’UDC dal segretario nazionale l’on. Lorenzo Cesa.

“L’UDC avvia una riorganizzazione interna del partito con la definizione del rinnovo di tutti gli assetti organizzativi interni al partito nei territori chiamati al voto. In questo contesto, il segretario nazionale del partito, Lorenzo Cesa, ha maturato la decisione di affidare l’incarico di commissario regionale Udc in Puglia all’onorevole Gianfranco Chiarelli”. Questo il testo della nota diffusa nel pomeriggio di ieri dalla segreteria nazionale.

“È con grande senso di responsabilità che accetto questo incarico, consapevole delle sfide e delle opportunità che ci attendono. Ho avuto l’onore di condividere con il nostro Segretario un percorso fatto di condivisione e coerenza: lo ringrazio per la fiducia accordatami in questo nuovo incarico. Con rinnovato impegno, sono pronto a mettere a disposizione del nostro partito tutta la mia esperienza e determinazione per rafforzare la nostra presenza sul territorio”. Così il neo commissario Chiarelli che ha aggiunto: “voglio ringraziare di cuore tutti gli amici della Puglia per l’impegno e il lavoro profuso in questi anni: i risultati parlano chiaro. Siamo una forza determinante nel centro-destra ed il sostegno dei tanti elettori è stato e continuerà ad essere fondamentale per il nostro percorso”.

Per l’on. Chiarelli, questo incarico regionale: “rappresenta un nuovo corso del partito, in cui sarà centrale l’innesto di nuove figure in grado di rafforzare la proposta politica della comunità democratico-cristiana. La nostra missione comune sarà quella di lavorare instancabilmente per il bene della nostra regione. Insieme potremo costruire un futuro ancora più solido e prospero per la nostra Puglia e per l’intero partito”.