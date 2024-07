Melucci: “Gestione delle crisi, fondi comunitari e nuovi investitori, la strada tracciata al MIMIT per Taranto è impegnativa, ma decisiva.”

Confronto quest’oggi a Roma con il Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, per un aggiornamento puntuale del percorso che, unitamente alla gara in corso di preparazione per la destinazione dei compendi aziendali, deve condurre alla predisposizione dell’accordo di programma per la riconversione e decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico di Taranto. È stata anche l’occasione per sensibilizzare la struttura tecnica del Dicastero verso il più accorto monitoraggio delle altre crisi industriali dell’area ionica, da Hiab Italia a Leonardo.

In ultimo, il Sindaco Rinaldo Melucci ha colto l’opportunità di illustrare le nuove iniziative del territorio in tema di fondi del nuovo ciclo di programmazione Horizon Europe 2021-2027, al fine di condividere con il Ministro gli argomenti più attrattivi per i nuovi investimenti privati in terra ionica, specie nei comparti energia, innovazione tecnologica, carpenteria industriale, utili alla riconfigurazione dei delicati equilibri occupazionali locali.