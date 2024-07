PL: interventi e proposte per città vecchia

Intervento del segretario cittadino del Partito Liberale Italiano, Mirko Maiorino

“Il Partito Liberale intende evidenziare la necessità urgente di rigenerare via Arco San Domenico, nella città vecchia, una strada che si affaccia su alcune porte di accesso ad immobili abitati e rappresenta un punto di passaggio cruciale per i turisti che, da Via Duomo, si dirigono verso San Domenico o esplorano la zona di Via Cava, parte medioevale della città inclusa in diversi tour turistici.

Attualmente, la presenza di un passo carrabile, istituito per volontà di un dirigente della Sovrintendenza ormai non più operativo nella zona, e mai effettivamente utilizzato, rende il vicolo carrabile, comportando costi inutili per la collettività. Questo accesso, infatti, risulta non necessario e potrebbe essere eliminato, migliorando così la qualità della vita dell’area.

Il transito delle auto in via Arco San Domenico riduce significativamente il livello di vivibilità per i residenti e per i turisti. La limitata larghezza della strada impedisce l’apertura delle porte ogni volta che un’auto tenta di transitare, mentre le auto parcheggiate ostacolano la fruibilità di uno slargo che meriterebbe di essere rivalutato.

In questa zona, inoltre, si trova una fontana, già segnalata su siti di mappe per ciclisti come punto di approvvigionamento di acqua, che potrebbe diventare un punto di ritrovo e di bellezza per i residenti e i visitatori.

Oltre a questi problemi logistici, occorre denunciare le scarsissime condizioni di pulizia e decoro.

La presenza di numerosi cani liberi, infatti, contribuisce al degrado dell’area, poiché gli escrementi non raccolti vengono spesso schiacciati dai veicoli e trascinati per tutto il vicolo.

Ed ancora, i cassonetti non vengono mai spostati per permettere una accurata pulizia della strada, che è spesso piena di percolato maleodorante, peggiorando ulteriormente le condizioni igieniche.

Il Partito Liberale propone la tempestiva rimozione del passo carrabile e l’installazione di dissuasori di traffico per impedire l’accesso delle auto, migliorando così il benessere e la sicurezza della via.

Una volta installati questi dissuasori, ci impegniamo farci promotori con i residenti di azioni volte a rendere Via Arco San Domenico un vicolo bellissimo, partendo dal posizionamento di piante e verde urbano, e proseguendo con ulteriori interventi di abbellimento e manutenzione.

Il nostro obiettivo è valorizzare questa storica via, trasformandola in un’area pedonale vivibile e attrattiva sia per i residenti che per i turisti, contribuendo al rilancio della città vecchia e al miglioramento della qualità della vita di chi vi abita”.