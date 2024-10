Taranto Biotech Days: l’11,12 e 13 ottobre in città i migliori esperti internazionali di biotecnologie

Obiettivo: realizzare a Taranto un centro di ricerca per terapie cellulari

Un evento promosso da giovani ricercatori su un’idea di Guido Putignano

Si è tenuta oggi, 10 ottobre 2024, nel salone degli specchi di palazzo di città a Taranto , la conferenza stampa di presentazione della prima edizione dei Taranto Biotech Days, presenti:

Dott. Guido Putignano ingegnere biomedico ideatore del progetto, Avv. Domenica Leone direttore SAFESPRO, Dott. Fabio Tagarelli Taranto 25, Prof. Paolo Pardolesi direttore Dipartimento ionico di studi giuridici ed economici. Dott. Gianni Azzaro Vice sindaco. Dott. Francesco Murianni Dirigente Comune Taranto. Dott. Marcello De Paola presidente Federalberghi e Dott. Francesco Ruggieri consulente SafesPro (coordinamento)

Nel corso della conferenza stampa è stato presentato il programma dell’evento Taranto Biotech Days che si terrà a Taranto nei giorni 11,12 e 13 ottobre.

A illustrare i dettagli i principali organizzatori, l’ Avv. Domenica Leone direttore SAFESPRO, associazione no profit che ha curato tutti gli aspetti operativi, il Dott. Fabio Tagarelli Taranto 25 che ha coinvolto aziende e imprenditori locali, il Prof. Paolo Pardolesi direttore Dipartimento ionico di studi giuridici ed economici, che ha messo a disposizione l’intera struttura dell’università in città vecchia, il Dott. Gianni Azzaro Vice sindaco che ha illustrato il percorso che l’amministrazione comunale ha già avviato per concretizzare ogni necessaria azione per la realizzazione a Taranto di un centro di ricerca per la medicina cellulare, supportato dal dirigente competente per materia il Dott. Francesco Murianni e il Dott. Marcello De Paola presidente Federalberghi che ha sottolineato l’impegno degli operatori locali e la rilevanza dei grandi eventi per lo sviluppo delle attività turistiche.

Il dott. Putignano, giovane ricercatore tarantino, ingegnere biomedico, ideatore del progetto, una delle persone al di sotto dei 30 anni più influenti al mondo, ha illustrato nel dettaglio il progetto. Innanzitutto evidenziando come il successo di qualunque progetto debba passare non tanto dal potere o dalle risorse economiche disponibili, quanto dalla volontà di lavorare sinergicamente creando rete. Ed è quello che si è realizzato nel caso dei Taranto Biotech Days. Entrando nel merito Putignano ha chiarito la differenza sostanziale tra le cure che intervengono sui sintomi della malattia e la cura della malattia di cui si occupa la medicina cellulare. E’ importante per questo la ricerca. Realizzare a Taranto un centro di ricerca vuol dire creare le condizioni per occupare giovani ricercatori invertendo l’attuale tendenza alla cosiddetta “fuga di cervelli”. La tre giorni vedrà la presenza a Taranto di esperti provenienti da tutto il mondo, che si confronteranno Venerdì 11 nelle aule della Università in via Duomo, in una vera e propria full immersion che andrà avanti dalle ore 08:30 alle 19:00. I lavori saranno coordinati dai giornalisti Angelo Di Leo, Valeria D Autilia e Francesco Ruggieri. Sempre giorno 11 alle ore 20:30 nella Cattedrale di San Cataldo si terrà un concerto dell’orchestra della Magna Grecia. La giornata di Sabato 12 sarà invece dedicata alle startup, italiane e straniere che si confronteranno in una competizione nei locali della CCIAA in viale Virgilio.

Dall’11 al 13 ottobre, Taranto diventa il punto d’incontro per i principali esperti internazionali di biotecnologie, grazie ai Taranto Biotech Days. L’evento nasce dall’iniziativa di Guido Putignano, giovane ingegnere biomedico tarantino con una solida esperienza internazionale, attualmente attivo in Svizzera. L’obiettivo è ambizioso: creare un Centro di Ricerca per Terapie Cellulari proprio a Taranto, un’opportunità non solo per lo sviluppo scientifico, ma anche per la crescita economica e culturale del territorio.

Promossa da un gruppo di giovani ricercatori, l’evento è organizzato dall’associazione non profit Safespro, diretta dall’avvocato Domenica Leone, e vede la collaborazione, quali co-organizzatori, del Comune di Taranto, il cui sindaco Rinaldo Melucci ha sposato da subito l’iniziativa, di Taranto 25, presieduta dal dott. Fabio Tagarelli, della Camera di Commercio di Taranto-Brindisi, presieduta dal dott. Vincenzo Cesareo, e dal Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, diretto dal prof. Paolo Pardolesi e di LWBPROJECT dott. Francesco Giuri . Oltre 100 giovani studiosi e associazioni hanno lavorato per garantire il successo dell’evento, che accoglierà figure di spicco del panorama biotecnologico internazionale.

Le sedi principali degli incontri includeranno il Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari, la Camera di Commercio di Taranto-Brindisi e altre istituzioni locali. Tra gli enti che hanno dato il loro pieno sostegno figurano diverse università e ordini professionali italiani e internazionali.

L’elenco delle presenze confermate è ampio e qualificato: istituzioni di prestigio come l’I.S.A., Altos Lab, IIT, TUFT, Gelesis, NASA, Lenovo, insieme a numerose università tra cui Cambridge, Oxford, Los Angeles, Dublino, Losanna, Stanford e molte altre. A queste si aggiungono 50 ricercatori di fama mondiale e dieci aziende farmaceutiche.

Tra gli eventi collaterali si segnala:

Venerdì 11 ore 20:30 Cattedrale di San Cataldo concerto straordinario dell’Orchestra Magna Grecia

*Programma dell’evento*

I Taranto Biotech Days si articoleranno in tre giornate ricche di appuntamenti:

– *BioNext* (11 ottobre): un’intera giornata dedicata all’innovazione biotech, con workshop, conferenze e networking tra esperti e ricercatori di fama internazionale. Un’occasione unica per esplorare le ultime frontiere del settore.

– *BioShot* (12 ottobre): una competizione per startup innovative, durante la quale 10 startup presenteranno le loro idee e risponderanno a domande del pubblico. L’obiettivo è trovare soluzioni concrete per le sfide della città di Taranto.

Terza giornata riservata ai vari ospiti internazionali, dedicata alla conoscenza del territorio.

I temi principali includono il percorso del paziente, imaging e diagnostica, genomica, biologia computazionale e bioinformatica, con particolare attenzione alla ricerca di soluzioni per malattie croniche e autoimmuni come Alzheimer, Parkinson, diabete, SLA e alcune forme di tumore.

Durante la prima giornata, il cuore dell’evento si svolgerà tra l’Aula Magna dell’Università e la ex chiesetta della città vecchia. Sono già previsti oltre 1.500 partecipanti, tra cui numerose scuole locali.

RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI CHE HANNO CONFERMATO LA PRESENZA

Sottosegretario di Stato Ministero dell’Istruzione e del Merito On.le Paola Frassinetti ( video messaggio)

Rinaldo Melucci Sindaco di Taranto

Gianni Azzaro Vice sindaco di Taranto

Paolo Pardolesi Direttore Dipartimento ionico studi giuridici università di Bari

Cosimo Borraccino Consigliere de Presidente della Regione

Anna Cammalleri Consigliere del Presidente della Regione

Vito Montanaro Direttore Dipartimento salute regione Puglia ( in collegamento remoto)

Cosimo Nume Presidente Ordine dei Medici Taranto

Giovanni Antonio Prudenzano, componente del Consiglio camerale e Presidente dei Consulenti del Lavoro di Taranto

Luigi De Filippis Presidente Ordine degli Ingegneri Taranto

ISTITUTI SCOLASTICI CHE HANNO ADERITO E SARANNO PRESENTI

TARANTO:

FERRARIS

RIGHI

ARISTOSSENO

ARCHITA

MARI APIA

PACINOTTI

PITAGORA

MOTTOLA:

LENTINI

SAVA: