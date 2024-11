Taranto, domani, 22 novembre si inaugurano le luminarie natalizie in città

Nel giorno dedicato alla celebrazione della festività di Santa Cecilia prende il via il periodo più atteso dell’anno. Domani, a partire dalle 19.00, l’Amministrazione guidata dal sindaco Melucci inaugurerà le prime iniziative che interesseranno il Borgo cittadino

INIZIA IL LUNGO NATALE TARANTINO. LE LUMINARIE E LA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO PER UNA CITTA’ PIU’ BELLA ED ATTRATTIVA

Accensione delle “luminarie” nel Borgo ed inaugurazione della pista di pattinaggio sul giaccio allestita nella centralissima Piazza della Vittoria. Sono le prime iniziative dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci che segnano l’avvio del Natale tarantino, la cui durata si protrarrà sino al prossimo 2 febbraio nel rispetto di una tradizione che si è mantenuta intatta nel tempo.

Il giorno dedicato alla celebrazione di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, rappresenta un momento particolare per tutta la città, che inizia a vivere quello che è il periodo più atteso e suggestivo dell’anno. E proprio in questa occasione il Comune ha inteso donare nuova vita al centro cittadino grazie ad addobbi e decorazioni che hanno l’obiettivo di trasformare gli spazi urbani in luoghi d’incontro, di socializzazione e di shopping. Tutto prenderà il via sul finire di una giornata che già prima dell’alba è stata scandita dalle note delle pastorali suonate dalla Grande Orchestra di Fiati “Santa Cecilia” e dal Gran Complesso bandistico “Paisiello”. È infatti previsto che alle 19.00, in Piazza Maria Immacolata, il vicesindaco, Gianni Azzaro, provveda sia all’accensione delle “luminarie” che sono state installate nelle principali vie del Borgo, sia all’attivazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio che, sistemata quest’anno in Piazza della Vittoria, sarà a disposizione per tutto il periodo natalizio.

Entrambe queste iniziative sono state possibili a seguito dei provvedimenti adottati dalla Giunta comunale (su proposta dell’assessore alla Cultura e al Turismo, Angelica Lussoso) nell’ambito delle attività finalizzate sia a valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della città, sia a generare un impatto turistico e socioeconomico anche e soprattutto nel periodo natalizio. Sulla scorta di quanto deliberato, le “luminarie” sono state installate e rimarranno attive fino al prossimo 6 gennaio in Via di Palma (da Piazza Maria Immacolata a Via Crispi); in Via D’Aquino (da Piazza Maria Immacolata a Corso Due Mari); in Via Anfiteatro; in Piazza della Vittoria; in Piazza Garibaldi; in Via Duomo (da Piazza Castello a Piazza Duomo); in Piazza Fontana; in Via Orsini; in Via Cesare Battisti (da Piazza Ramellini al civico n. 159); in Via Liguria (da Viale Magna Grecia a Corso Italia); a Talsano, in corso Vittorio Emanuele II (da Piazza della Vittoria alla Chiesa Madonna di Fatima).

“Vedere la nostra città brillare di nuova luce con l’inaugurazione della pista di pattinaggio e l’accensione delle luminarie natalizie è un’occasione per riscoprire la bellezza del nostro Borgo e per vivere insieme lo spirito del Natale -ha dichiarato il sindaco Melucci-. Dietro la creazione di questa atmosfera desidero ricordare che c’è l’impegno di tante persone che lavorano insieme per rendere la città più bella, accogliente ed attrattiva.”

“L’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio e delle luminarie – ha aggiunto il vicesindaco Azzaro- è un momento significativo per Taranto. Stiamo lavorando con attenzione e passione per creare un programma di eventi che possa coinvolgere tutti, offrendo momenti di divertimento e socialità. Questo è solo l’inizio di una serie di iniziative che animeranno il nostro Natale, promuovendo l’inclusione e la partecipazione di tutta la cittadinanza.”

“Le festività natalizie sono un periodo di gioia e riflessione -ha affermato l’assessore Lussoso– Con l’accensione delle luminarie e l’apertura della pista di pattinaggio, vogliamo offrire a tutti i cittadini e ai visitatori un’esperienza indimenticabile. Queste iniziative non solo abbelliscono la nostra città, ma rafforzano il senso di appartenenza e comunità. Con le luci e le attività natalizie, siamo certi di poter vedere il Borgo animarsi augurandoci che tutti possano trovare, a partire da questo periodo, quella serenità e quella felicità di cui si ha tanto bisogno.”