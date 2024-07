Transito limitato a San Vito: nuovi parcheggi per eliminare il disagio

Nota del Comune di Taranto

I disagi che si stanno registrando su alcune arterie stradali in località San Vito a causa della sosta “selvaggia” di auto che impediscono il regolare transito dei mezzi pubblici hanno provocato polemiche, soprattutto da parte di chi è abituato a parlare sempre, comunque e senza essere al corrente di come funziona la macchina amministrativa. In questi giorni, i tuttologi si sono affannati a proporre soluzioni impraticabili e a lanciare idee sprovviste di qualsivoglia requisito per essere considerate tali, il tutto trascurando il fatto che l’Amministrazione stava lavorando con l’obiettivo di individuare un rimedio a quanto sta accadendo e di tutelare gli interessi della cittadinanza. In particolare, c’è chi ha contestato il provvedimento con cui Kyma Mobilità ha disposto la deviazione dei percorsi dei bus perché impossibilitati a transitare nelle zone ostruite dalle auto parcheggiate in modo “selvaggio”. Un provvedimento tutt’altro che “contestabile” poiché trova la sua giustificazione sia nella garanzia del servizio a favore dell’utenza (si rimarca che non c’è mai stata alcuna interruzione), sia perché negli orari e nelle zone in cui si verificano disagi il flusso dell’utenza che utilizza i bus non è particolarmente intenso.

A seguito di mirate interlocuzioni con gli uffici amministrativi e proprio allo scopo di andare incontro a chi è maggiormente penalizzato da una situazione che evidenzia il mancato rispetto delle regole, da un lato è in corso il ripristino del servizio di Kyma Mobilità nelle vie interessate dall’inconveniente, dall’altro il sindaco Rinaldo Melucci ha avanzato al dirigente della Polizia Locale e della Protezione Civile la proposta di individuare come area parcheggio, con utilizzo di strisce bianche e quindi gratuito, il tratto compreso tra Via del Faro e Via Anello di San Cataldo. Auspicando una piena collaborazione dei cittadini, la soluzione prospettata dovrebbe consentire un graduale ritorno alla normalità permettendo agli autobus urbani di seguire il regolare percorso di linea senza intralci. Ad ogni modo, in attesa che vengano espletate le procedure per l’istituzione della nuova area parcheggio, il sindaco ha chiesto allo stesso dirigente e al vicecomandante della Polizia Locale che nelle zone teatro del fenomeno della “sosta selvaggia” sia garantito il transito dei mezzi pubblici predisponendo un servizio di pattugliamento rafforzato a partire dalle 20.00, orario in cui proliferano le auto parcheggiate o in maniera irregolare o in punti in cui non dovrebbero esserlo.