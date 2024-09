Corso BLSD per i lavoratori del Comune di Taranto: un’iniziativa della CISL FP per la sicurezza dei cittadini

Taranto, 7 settembre. Si è concluso con grande successo il corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), organizzato dalla CISL FP per i dipendenti del Comune di Taranto, in particolare per coloro che operano nel settore educativo e nella Polizia Locale. L’iniziativa, promossa dalla sigla sindacale, si inserisce nell’ambito di un più ampio progetto volto a garantire maggiore sicurezza e preparazione negli ambienti di lavoro, offrendo competenze salvavita a chi ogni giorno è a contatto con la comunità. È quanto dichiara in una nota stampa, il Segretario Aziendale Fabio Ligonzo.

Il corso, svoltosi presso la sede della CISL FP e tenuto da Francesco Sardella, operatore 118, ha come obiettivo principale, quello di formare i dipendenti comunali sulle manovre di primo soccorso, essenziali in caso di arresto cardiaco o di emergenze sanitarie, rendendoli in grado di intervenire tempestivamente in attesa dell’arrivo del personale medico.

L’importanza di un’adeguata preparazione è stata sottolineata dagli organizzatori del corso. “Essere formati per affrontare situazioni di emergenza è fondamentale, soprattutto per chi lavora a stretto contatto con il pubblico e con i più piccoli. In particolare, nel settore educativo e nella polizia locale, l’intervento tempestivo può fare la differenza tra la vita e la morte”, ha affermato Ligonzo, sottolineando il valore di questa iniziativa come esempio di impegno civico e responsabilità sociale.

Durante la sessione formativa, i partecipanti hanno avuto modo di apprendere sia le tecniche teoriche sia quelle pratiche del BLSD. L’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE), strumento ormai essenziale nei luoghi pubblici e in molti ambienti di lavoro, è stato uno dei punti focali del corso. Grazie a istruttori qualificati e all’impiego di attrezzature moderne, i lavoratori hanno potuto simulare situazioni di emergenza e imparare come gestire al meglio il tempo, che in questi casi è un fattore cruciale.

L’iniziativa della CISL FP non è solo un’opportunità di formazione, ma rappresenta una risposta concreta alle esigenze di un territorio come quello di Taranto, dove la tutela della salute e la prevenzione delle emergenze rivestono un ruolo di primaria importanza. “Ci auguriamo che questo corso possa essere solo il primo passo verso una diffusione più capillare della cultura del primo soccorso in tutti i settori pubblici”, ha concluso il segretario Ligonzo.

Il sindacato ha già annunciato l’intenzione di replicare il corso in futuro, estendendo l’offerta formativa anche ad altri dipendenti pubblici e collaborando con altre realtà locali per promuovere la diffusione delle competenze di primo soccorso.