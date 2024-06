Fdi Grottaglie:” il 10 giugno nel Consiglio comunale sarà discussa la nostra interrogazione sulla locazione del Centro Servizi per l’Agricoltura

GROTTAGLIE – Il Gruppo consiliare Fratelli d’Italia di Grottaglie ha presentato una interrogazione, sul Centro Servizi per l’Agricoltura, che sarà discussa nel Consiglio comunale fissato per lunedi 10 giugno alle ore 16:30, di cui è firmatario il Consigliere dott. Vincenzo Lenti.

L’interrogazione in questione si è resa necessaria a seguito della decisione dell’attuale Amministrazione comunale di concedere in locazione, per un periodo di anni 6 (rinnovabile), l’area denominata “Centro Servizi per l’Agricoltura” destinata a “Centro Direzionale”, alla Fondazione Istituto Tecnologico Superiore per la Logistica (ITS), per le attività di formazione e cinque workshop annui ad un canone annuo di Euro 30.906,00 (poco più di 2.500,00 euro al mese).

In particolare, si chiede al Sindaco avv. Ciro D’Alò di rispondere alle seguenti domande:

– Perché non si è deciso di predisporre un eventuale bando pubblico per la gestione della struttura?

– Perché non si è deciso di coinvolgere, anche per un parere, le associazioni di categoria degli agricoltori circa la scelta di questa Amministrazione di volere concedere in locazione l’area denominata “Centro Servizi per l’Agricoltura” destinata a “Centro Direzionale” ?

– Quali sono stati i criteri seguiti che hanno determinato il canone annuo di locazione del Centro Direzionale pari ad Euro 30.906,00?

– Quali sono i motivi del ritardo dell’avvio dei lavori di completamento del Capannone – il vero core business del Centro Servizi per l’Agricoltura- destinato allo stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli?

– La palazzina degli uffici del Centro Direzionale, destinata in locazione per anni 6 (rinnovabili) alla Fondazione ITS, rimarrà comunque funzionale al Capannone come da progetto originario del Centro Servizi per l’Agricoltura?