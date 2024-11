Natale 2024 a Taranto: luminarie, pista di pattinaggio sul ghiaccio, e altri eventi

La Giunta comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ha dato via libera ad una serie di iniziative che avrà come obiettivo quello di rivitalizzare le principali zone commerciali cittadine in vista delle prossime festività natalizie.

Intanto, in un clima di fattiva collaborazione, proseguono gli incontri con le associazioni dei commercianti per rendere ancora più attrattiva la città

da Palazzo di città riceviamo e pubblichiamo:

Nell’imminenza delle festività natalizie, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci sta programmando una serie di iniziative volta a rivitalizzare e rendere più attrattive le principali zone commerciali cittadine. In questo contesto vanno ad inserirsi le recenti decisioni adottate dalla Giunta che, su proposta degli assessori Angelica Lussoso (alla Cultura) e Gianni Azzaro (allo Sviluppo Economico), ha deliberato l’installazione di luminarie in diverse aree urbane, allo scopo di creare un’atmosfera magica e festosa per cittadini e visitatori.

Ma non solo. Gli assessori Lussoso e Azzaro hanno anche predisposto l’allestimento di una pista di pattinaggio sul ghiaccio, offrendo un’opportunità di svago e divertimento per tutte le età. Un’iniziativa che, unita ad altre manifestazioni in programma, mira a rendere le festività ancora più speciali e a creare momenti di aggregazione per le famiglie tarantine.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di organizzare eventi che, in grado di interessare cittadini e turisti, possano sostenere ed incentivare lo shopping natalizio. Infatti, realizzare un ambiente commerciale attrattivo e dinamico promuovendo lo sviluppo delle attività collegate in modo tale da renderlo competitivo è stato uno dei temi trattati nel corso della nuova riunione tenuta nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale con le associazioni di categoria dei commercianti.

Coordinato dal presidente della Commissione Attività Produttive del Comune, il consigliere Goffredo Lomuzio, dal consigliere Vito Luigi Agrusti (in qualità di vicepresidente dello stesso organismo) e dall’assessore allo Sviluppo Economico, Gianni Azzaro, l’incontro è anche servito per esaminare le proposte illustrate dagli esercenti al fine di tracciare un’intesa di massima in ordine alla programmazione di eventi per le prossime festività natalizie. Ma non solo. Sono state anche valutate strategie in grado di rispondere sia alle sfide del mercato globale sia alle esigenze della comunità tarantina. Anche perché, agendo in perfetta sintonia, l’obiettivo delle parti è quello di offrire alla collettività manifestazioni ed appuntamenti capaci di rivitalizzare le principali zone commerciali dell’area urbana e di destare l’interesse non solo dei cittadini, ma anche di turisti e visitatori che, come dimostrano gli incoraggianti risultati registrati nella stagione estiva, hanno scelto Taranto come méta dei loro viaggi.

Si stanno, quindi, creando le premesse per rendere la città ancora più attrattiva. Uno scopo che, nel corso degli incontri che si terranno nelle prossime settimane, dovrà essere perseguito in un clima di proficua collaborazione dalle associazioni dei commercianti e dall’Ente civico sempre pronto a prestare la massima disponibilità ed attenzione alle esigenze del settore nonostante le risorse limitate.