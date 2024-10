Passerella Mediterranea: conclusa l’edizione 2024

Con l’ultima giornata dedicata agli addetti ai lavori, si è conclusa la nona edizione della manifestazione che promuove il territorio ionico e la Puglia come destinazione per i luxury wedding. Positivo il bilancio: grande partecipazione di pubblico e addetti ai lavori. Appuntamento a maggio 2025 a Milano

Si è conclusa la nona edizione di “Passerella Mediterranea – donne NON pupe”, l’evento di promozione della Puglia ionica come meta da sogno e ideale scenario per matrimoni da favola. Ideato dalla stilista Carmela Comes e promosso da Urban Events con il supporto della Regione Puglia, del Comune di Grottaglie e di numerosi altri partner istituzionali, “Passerella Mediterranea” promuove l’area ionica e l’intera regione attraverso la cultura e l’alto artigianato, unendo l’antica tradizione della ceramica grottagliese all’arte della tessitura, l’alta sartoria sposa all’enogastronomia del territorio.

Sono stati tre giorni ricchi di bellezza ed emozioni: sabato con la mostra “Trame di donne”, a cura dell’Associazione Italiana Donne Fotografe, che ha visto l’esposizione delle opere di alcune tra le più talentuose fotografe italiane che hanno restituito il territorio pugliese, i manufatti e i volti delle artigiane in scatti potenti e veritieri. A seguire si è tenuta la cerimonia per la consegna del riconoscimento donne NON pupe, per sensibilizzare contro la violenza sulle donne, alla direttrice del Photo Vogue Festival Milano e figura di spicco nel panorama della critica fotografica internazionale Alessia Glaviano. Domenica, invece, il momento clou della manifestazione: la sfilata della Collezione 2025 degli abiti da sposa di Carmela Comes. Nella piazza di Grottaglie, tra gli allestimenti che hanno valorizzato l’alto artigianato pugliese, con le installazioni artistiche all’uncinetto di Bernardo Palazzo, le luminarie, le pupe grottagliesi realizzate in ceramica e ad altezza naturale da Marcello Fasano e gli allestimenti ceramici di Gaetano Fasano, le modelle hanno sfilato indossando gli abiti della collezione “Sensations” in un viaggio suggestivo ispirato dalle sensazioni percepite dalla stilista davanti alle meraviglie del territorio ionico e pugliese: il mare, i sapori e gli odori dei prodotti della terra, la ricchezza di storia e tradizione di un territorio capace di attrarre e affascinare.

Ultimo atto di questa edizione di Passerella Mediterranea, lunedì mattina a Manduria workshop e incontri dedicati agli operatori del settore wedding provenienti dall’Italia e dal resto del mondo per promuovere territorio ed eccellenze locali come destinazione ideale per i luxury wedding, i matrimoni da favola che sempre più spesso scelgono la nostra splendida regione con le sue eccellenze.

“Si è conclusa la nona edizione di Passerella Mediterranea in questo binomio che ormai vede l’alternarsi tra Milano e Grottaglie: al centro la sfilata di abiti da sposa di Carmela Comes ma in realtà intorno c’è un sistema che si è consolidato sempre di più negli ultimi anni e che mette insieme ceramica, luminarie, gastronomia, vini e soprattutto, dal punto di vista artistico, un incrocio che nella fotografia trova la propria modalità di espressione, di sintesi – ha affermato in chiusura della manifestazione Aldo Patruno, Direttore generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia – Per Regione Puglia è un obiettivo di grandissimo rilievo perché ci aiuta a posizionare sempre di più la Puglia come destinazione turistico-culturale di eccellenza. L’alleanza con la città di Milano, che è la capitale della moda, e con l’Associazione Italiana Donne Fotografe, ci proietta in una prospettiva nella quale questa Regione diventa punto di riferimento del meglio del talento italiano e pugliese.”

Il prossimo appuntamento sarà, come ormai avviene da qualche anno, fuori regione: grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, a maggio 2025 si terrà MILANO SET MEDITERRANEO, una summa di tutte le iniziative di Passerella Mediterranea. La collaborazione è stata presentata lo scorso luglio nell’illustre sede di Palazzo Marino alla presenza di Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del capoluogo lombardo. Le due città e la Regione Puglia stanno già progettando insieme ulteriori connessioni artistiche tra Milano e Grottaglie nel segno dell’arte e, in particolare, della ceramica contemporanea. L’obiettivo è organizzare eventi e occasioni di promozione dell’artigianato e del territorio pugliese a Milano, come una mostra dedicata all’arte ceramica grottagliese e all’alto artigianato del nostro territorio.

Si ringrazia Sposi Magazine per le foto