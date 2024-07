Siccità e Arif. Perrini: “Pozzi chiusi o che funzionano mezza giornata, pochi dipendenti e costi per l’acqua esorbitanti, impossibile andare avanti così”

Intervento del capogruppo di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, che sollecita un sopralluogo con il Commissario Francesco Ferraro

“Dopo annosi solleciti all’ARIF per il cattivo funzionamento degli impianti, e la lentezza delle riparazioni, alcune delle quali mai effettuate, accolgo il grido di allarme degli agricoltori pugliesi.

L’irrigazione è divenuta strategica per la vocazione ortofrutticola, vitivinicola, di pregio dei comprensori agricoli rappresentati dai nostri Comuni. In provincia di Taranto, per esempio, è presente il pozzo di San Crispieri che, mi segnalano, risulta inutilizzato e spento tutti i giorni dalle 18 ed è totalmente fermo tutte le domeniche, a differenza di altri pozzi che operano H24. È evidente che l’ARIF ha, come minimo, problemi di organizzazione: ho verificato personalmente che in alcuni uffici territoriali, per esempio, c’è solo un impiegato che a volte deve occuparsi anche di numerose pratiche tra fatturazione, stipula contratti, protocollo e pratiche amministrative! In una situazione del genere è chiaro che poi si moltiplicano i disservizi e i tempi di risposta all’utenza.

La priorità è, quindi, una riorganizzazione complessiva dell’ARIF e dei Consorzi per ottimizzare l’impiego delle risorse e ridurre gli sprechi. Non possono essere gli agricoltori a pagarne le spese, sostenendo un costo esorbitante di un bene irrinunciabile come l’acqua per uso irriguo. Tenuto conto che a seconda degli agri di appartenenza gli agricoltori versano nelle casse comunali un’imposta, senza ricevere in cambio alcun servizio. Inoltre i turni di adacquamento per i singoli terreni sono piuttosto lunghi, senza una definizione precisa di date e orari.

Per tale motivo solleciterò con urgenza di effettuare un sopralluogo con il commissario straordinario del Consorzio unico di bonifica Centro Sud e Dg Arif, Francesco Ferraro, al fine di comprendere quali soluzioni urgenti intenda intraprendere”.