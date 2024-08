Talsano: denunciato marito violento

I carabinieri intervenuti hanno proceduto anche al ritiro cautelare di un fucile e di un’arma bianca

TARANTO – I carabinieri della Compagnia di Taranto hanno denunciato un 78enne, presunto responsabile di “maltrattamenti in famiglia” e “lesioni personali”, nei confronti della moglie.

Nel pomeriggio di ieri, i militari dell’Arma, impegnati in un servizio preventivo di controllo del territorio, sono stati allertati dalla Centrale Operativa della Compagnia di Taranto per una lite in famiglia in un’abitazione di Talsano.

Il denunciato avrebbe aggredito la moglie per futili motivi, procurandole delle lesioni, per poi uscire di casa e far perdere le proprie tracce, prima dell’arrivo dei carabinieri. I militari, giunti sul posto, dopo aver contattato il personale sanitario del 118 per le cure mediche del caso, hanno accertato, grazie alla consultazione delle banche dati in uso alle forze di polizia, che l’uomo è detentore di un fucile. Pertanto, non avendo trovato l’arma all’interno dell’appartamento, hanno immediatamente dato il via alle sue ricerche, in modo tale da scongiurare una ulteriore escalation degli eventi.

Grazie all’ausilio di altre numerose pattuglie sul territorio della provincia ed all’attivazione del c.d. “positioning” del telefono, che ha consentito la geolocalizzazione dell’interessato, il 78enne è stato, poi, rintracciato e deferito in stato di libertà. Subito dopo, si è proceduto al ritiro cautelare del fucile e di un’ulteriore arma bianca in suo possesso.

È bene ricordare che le vittime di tali reati possono chiamare il numero telefonico 1522 (help line violenza e stalking), gratuito ed attivo 24 h su 24. In ogni caso, ci si può rivolgere al 112 per chiedere un intervento di emergenza, oppure recarsi alla Stazione dei Carabinieri più vicina, per presentare denuncia.

Sia fatta salva la presunzione di innocenza del denunciato, sino a sentenza definitiva di condanna.