Covid: i decessi comune per comune

Una lettura dei dati sui decessi in provincia di Taranto diffusi dall’ASL

L’ASL Taranto ha diffuso oggi, 23 aprile, i dati sui decessi per Covid-19 dall’inizio della pandemia (si ricorda che il primo decesso della provincia, avvenuto presso l’ospedale “Moscati” il 16 marzo 2020, riguardò un uomo di 95 anni con patologie pregresse) a ieri, 22 aprile 2021 (leggi qui).

Nel complesso, in provincia di Taranto risultano 807 decessi. Ciò significa che, in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio 2020, che l’Istat quantifica in 563.995 unità, vi sono stati nel territorio ionico 1,43 decessi ogni 1.000 abitanti. Il rapporto tra numero di decessi e popolazione risulta nettamente superiore a quello pugliese (0,14 decessi ogni 1.000 abitanti): alla stessa data del 22 aprile 2021, il bollettino epidemiologico della Regione Puglia registrava complessivamente 5.568 decessi per Covid.

Questa differenza non è da attribuire a una maggior letalità del Coronavirus nella nostra provincia rispetto alle altre province pugliesi, ma a una maggior diffusione dello stesso. In altri termini, l’incidenza dei casi confermati di Covid in provincia di Taranto, ad oggi, è superiore a quella che si registra mediamente in Puglia: è per questo che anche l’incidenza dei decessi è più alta. Infatti, se proviamo a rapportare il numero di decessi al numero dei casi confermati, il dato appare persino più favorevole nella provincia ionica (2,28 decessi ogni 100 contagiati) rispetto alla media regionale (2,47).

Il rapporto tra decessi per Covid e popolazione, in provincia di Taranto (che, ricordiamo, è pari a 1,43), risulta superiore anche al dato italiano (0,20). A livello nazionale, tuttavia il tasso di letalità al 22 aprile è pari a 3,02, ben superiore al dato tarantino (2,28) e anche a quello pugliese (2,47).

I dati per comune

I dati disaggregati per comune consentono di individuare in quali comuni della provincia ionica la mortalità per Covid è stata più alta fino ad ora.

Nella tabella che segue, oltre ai dati sui decessi in termini assoluti, è presente il dato sulla popolazione residente al 1° gennaio 2020 (dato Istat) sulla base del quale è costruito il dato sul numero di decessi ogni 1000 abitanti:

Comune Decessi per Covid Popolazione Decessi per Covid ogni 1.000 abitanti Avetrana 5 6.436 0,78 Carosino 9 6.755 1,33 Castellaneta 32 16.395 1,95 Crispiano 17 13.262 1,28 Faggiano 4 3.455 1,16 Fragagnano 6 5.095 1,18 Ginosa 19 21.768 0,87 Grottaglie 42 31.189 1,35 Laterza 15 14.943 1,00 Leporano 9 8.048 1,12 Lizzano 18 9.732 1,85 Manduria 30 30.247 0,99 Martina Franca 47 47.813 0,98 Maruggio 4 5.237 0,76 Massafra 55 32.063 1,72 Monteiasi 6 5.492 1,09 Montemesola 4 3.712 1,08 Monteparano 0 2.327 0,00 Mottola 28 15.618 1,79 Palagianello 17 7.630 2,23 Palagiano 16 15.927 1,00 Pulsano 9 11.363 0,79 Roccaforzata 2 1.794 1,11 San Giorgio Ionico 23 14.533 1,58 San Marzano di San G. 9 9.015 1,00 Sava 14 15.506 0,90 Statte 26 13.421 1,94 Taranto 338 191.050 1,77 Torricella 3 4.169 0,72 Provincia di Taranto 807 563.995 1,43 Tab. 1 – Decessi per Covid nei comuni della provincia di Taranto (16 marzo 2020 – 22 aprile 2021), in termini assoluti e in rapporto alla popolazione (Fonti: ASL Taranto, Istat)

In rapporto alla popolazione, dunque, il comune più colpito risulta essere quello di Palagianello, essendo l’unico, ad oggi, che ha fatto registrare più di 2 decessi ogni 1.000 abitanti. Seguono Castellaneta (1,95), Statte (1,94) e Lizzano (1,85). Anche nel capoluogo, con 1,77, l’incidenza dei morti per Covid è ben più alta della media provinciale.

Fig. 1 – Numero di decessi per Covid (16 marzo 2020 – 22 aprile 2021) ogni 1.000 abitanti (elaborazione su dati ASL Taranto e Istat)

Al contrario, non risulta esserci stato alcun decesso per Covid di cittadini di Monteparano. Poco colpiti risultano anche altri comuni del versante orientale: Torricella (0,72), Maruggio (0,76) e Avetrana (0,78). Si noti, tuttavia, che in tutti i comuni del tarantino (con l’eccezione di Monteparano che, ripetiamo, non ha fatto registrare decessi per Covid) il rapporto tra decessi e abitanti è superiore alla media pugliese e italiana.

Il cartogramma che segue dà un’idea dell’incidenza dei decessi per Covid nelle diverse aree della provincia e, in particolare, mostra come il versante orientale abbia fatto registrare una più bassa incidenza di decessi per Covid.

Fig. 2 – Numero di decessi per Covid (16 marzo 2020 – 22 aprile 2021) ogni 1.000 abitanti (elaborazione su dati ASL Taranto e Istat)

Decessi per Covid e popolazione anziana

Un ultimo dato che ci sembra interessante è l’incidenza delle morti per Covid tenendo conto solo della popolazione anziana, dal momento che, come è noto, il tasso di letalità cresce al crescere dell’età, come mostra la seguente tabella, tratta dal bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 22 aprile:

Tab. 2 – Tasso di letalità per fascia di età (Fonte: Bollettino Epidemiologico Regione Puglia)

La maggiore o minore incidenza del numero di decessi nei diversi comuni potrebbe essere condizionata dalla diversa composizione per età. Abbiamo provato, pertanto, a porre in rapporto il numero di decessi non solo sulla popolazione complessiva di ciascun comune, ma anche su quella di età pari o superiore a 75 anni al 1° gennaio 2020. I risultati sono esposti nella tabella seguente:

Comune Decessi per Covid Popolazione 75+ anni Decessi per Covid ogni 1.000 abitanti 75+ anni Avetrana 5 847 5,90 Carosino 9 671 13,41 Castellaneta 32 1.911 16,75 Crispiano 17 1.489 11,42 Faggiano 4 353 11,33 Fragagnano 6 707 8,49 Ginosa 19 2.323 8,18 Grottaglie 42 3.126 13,44 Laterza 15 1.558 9,63 Leporano 9 698 12,89 Lizzano 18 969 18,58 Manduria 30 3.673 8,17 Martina Franca 47 5.668 8,29 Maruggio 4 762 5,25 Massafra 55 2.981 18,45 Monteiasi 6 541 11,09 Montemesola 4 468 8,55 Monteparano 0 277 0,00 Mottola 28 1.795 15,60 Palagianello 17 747 22,76 Palagiano 16 1.467 10,91 Pulsano 9 1.147 7,85 Roccaforzata 2 168 11,90 San Giorgio Ionico 23 1.487 15,47 San Marzano di San G. 9 768 11,72 Sava 14 1.843 7,60 Statte 26 1.425 18,25 Taranto 338 22.676 14,91 Torricella 3 552 5,43 Provincia di Taranto 807 63.097 12,79 Tab. 3 – Decessi per Covid nei comuni della provincia di Taranto (16 marzo 2020 – 22 aprile 2021), in termini assoluti e in rapporto alla popolazione di 75 e più anni (Fonti: ASL Taranto, Istat)

Confrontando i comuni tra loro, sicuramente si possono notare alcune variazioni rispetto al dato sull’incidenza sul totale della popolazione. Si noti, per esempio, che Massafra, che era settima per incidenza dei decessi per Covid, diventa terza se si considera solo l’incidenza sulla popolazione anziana. Ciò significa che, probabilmente, nella città delle gravine il fenomeno delle morti per Covid è mitigato dal fatto che lì vi risiede una popolazione mediamente più giovane.

Tuttavia, appare evidente che si tratta di differenze non particolarmente rilevanti, e che la diversa incidenza del fenomeno tra i diversi comuni è comunque da attribuire in primo luogo alla diversa incidenza dei contagi complessivi.

