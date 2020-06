Carmen La Casula cons.com.:contributi regionali piste ciclo pedonali

Nei giorni scorsi ho avuto la possibilità di ascoltare gli importanti passi avanti fatti dall’amministrazione Melucci nell’ambito della mobilità sostenibile. Gli importanti finanziamenti ricevuti dalla Regione Puglia aprono la strada a una serie di iniziative ciclo-pedonali che vedono la città dei due mari in prima linea sulla sostenibilità ambientale.

Di concerto con la MTB Taranto Bikers abbiamo avuto una serie di interlocuzioni con l’amministrazione comunale e provinciale, assolutamente positive, utili a poter dare un contributo fattivo alla realizzazione delle corsie alternative al traffico veicolare.

L’associazione presieduta da Giuseppe Murciano, infatti, si è resa disponibile anche in futuro a collaborare per offrire il proprio contributo alle due amministrazioni. Come consigliere comunale di Taranto, infine, resto disponibile per alimentare il dialogo tra la MTB e tutte le associazioni che possano seguire l’idea dell’amministrazione Melucci per un domani sempre più green della nostra città.

Carmen CASULA – Consigliere Comunale Taranto