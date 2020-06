Conti: l’Arlotta aeroporto dello jonio

Intervista al presidente dell’ Associazione (Movimento) “Taranto Diritto di Volare”

Sono decenni che si parla dei voli di linea dall’aeroporto Arlotta Taranto-Grottaglie. C’è un muro di gomma che si chiama interessi degli altri due aeroporti di punta della regione Puglia, Bari e Brindisi. Due aeroporti sull’ Adriatico, nessuno sul versante jonico dove potrebbe servire un ampio bacino che interesserebbe l’alta Calabria e la Basilicata. Si è inventata la storia dello scalo “cargo”, che in effetti di cargo non ha proprio nulla, neppure dei semplici frigoriferi per conservare le merci.

In tanti nel tempo hanno provato a “stimolare” le istituzioni e la politica. Finora con pochissimi risultati. Il Cav. Alfredo Luigi Conti è uno di questi e nell’ intervista ci spiega come il suo Movimento si è mosso in questi anni. Ci sono molte altre organizzazioni che hanno lo stesso obiettivo, ed è difficile comprendere perché non facciano fronte comune ( per un periodo si è provato a farlo). Come sempre restiamo a disposizione di chi volesse intervenire sull’argomento.