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Giornata nazionale dello sport – dal gioco alla pratica sportiva

da Redazione
scritto da Redazione
Giornata nazionale dello sport – dal gioco alla pratica sportiva

           

DOMENICA 4 GIUGNO E’ LA GIORNATA NAZIONALE DEDICATA ALLO SPORT CHE SI SVOLGERA’ A TARANTO, MARTINA FRANCA, MANDURIA, CASTELLANETA, GROTTAGLIE MA ANCHE A LATERZA, GINOSA, GINOSA MARINA, MOTTOLA, CAROSINO, SAN MARZANO DI S.G., FRAGAGNANO , AVETRANA E STATTE.

“PARTECIPA ANCHE TU” E’ LO SLOGAN CHE CARATTERIZZA QUESTO IMPORTANTE EVENTO CHE SI SVOLGE IN TUTTA ITALIA E CHE CONSENTE  A TUTTI COLORO CHE VOGLIONO DIVERTIRSI DI CIMENTRARSI , SOTTO LA GUIDA DI  TECNICI  FEDERALI, IN UNA O PIU’ DELLE TANTE DISCIPLINE SPORTIVE IN PROGRAMMA.

LA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT E’ ANCHE UNA OCCASIONE PER FAR CONOSCERE A TUTTI QUALI SONO LE DISCIPLINE PRESENTI  SU CIASCUN  TERRITORIO ED A QUALI ASSOCIAZIONI SPORTIVE RIVOLGERSI PER PRATICARLE.

ALLA INIZIATIVA HANNO ADERITO TRA TARANTO E PROVINCIA 346 ASSOCIAZIONI SPORTIVE.

UN SENTITO GRAZIE A TUTTI QUEI SINDACI CHE HANNO VOLUTO FESTEGGIARE LO SPORT NEI LORO RISPETTIVI TERRITORI, METTENDO A DISPOSIZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPAZI E IMPIANTI PUBBLICI.

INFINE UN GRAZIE ALLA UISP, ALLO CSEN, ALLA LIBERTAS E A TUTTE QUELLE FEDERAZIONI SPORTIVE CHE HANNO FATTIVAMENTE CONTIBUITO ALL’ORGANIZZAZIONE ED AL COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI LORO AFFILIATE.

UN DOVEROSO RINGRAZIAMENTO ANCHE AL COMANDANTE DELLA SCUOLA VOLONTARI DELL’AERONAUTICA MILITARE CHE PER L’OCCASIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT CONSENTIRA’ PREVIA PRENOTAZIONE AL 34976119601 DI ACCEDERE ALLA CASERMA PER RAGGIUNGERE  LE ADIACENTI ACQUE IN MAR PICCOLO PER CHI  DESIDERA  PRATICARE IL CANOTTAGGIO IN UNO SCENARIO TRA I PIU’ BELLI E SUGGESTIVI DI TARANTO.

UN PLAUSO AI MIEI FIDUCIARI LOCALI E AL COORDINATORE TECNICO PROVINCIALE DEL CONI CHE SONO STATI  UN IMPORTANTE   RIFERIMENTO PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PER LE STESSE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.

A TARANTO IN PIAZZA MARIA IMMACOLATA, SEMPRE DOMENICA  4 GIUGNO, CI SARA’  DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 22.00 UN RADUNO DI AUTO E MOTO D’EPOCA ORGANIZZATO DAL “CLUB JONICO VEICOLI AMATORIALI E STORICI – I DELFINI DI TARANTO” ; INIZIATIVA CHE ACCOMUNA LA PASSIONE PER I MOTORI CON QUELLA DI TUTTI COLORO  CHE  PRATICANO ANCHE A LIVELLO AMATORIALE O SEMPLICEMENTE A LIVELLO LUDICO-MOTORIO LO SPORT SIN DA QUANDO LO INIZIANO A PRATICARE.

SEMPRE A TARANTO – OLTRE AL CANOTTAGGIO A SEDILE MOBILE PRESSO LA SCUOLA VOLONTARI DELL’AERONAUTICA MILITARE- SARA’ POSSIBILE ANCHE CIMENTARSI NEL CANOTTAGGIO A SEDILE FISSO   PRESSO IL MOLO SANT’ELIGIO( PIAZZA FONTANA), I CANTIERI SUD( VIALE JONIO ) IL MOLO PALIO DI TARANTO( PIAZZA CASTELLO).

COMUNQUE PER SCOPRIRE TUTTI GLI EVENTI ( ORARI, DISCIPLINE SPORTIVE E LOCATION)  SARA’ SUFFICIENTE A PARTIRE DAL 2 GIUGNO VISITARE IL SITO  ” GSN.CONI.IT” ALLA VOCE PUGLIA.

VI ASPETTIAMO.

PROGRAMMA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT DI TARANTO E PROVINCIA

        COMUNE                                                                                                      SEDE DI SVOLGIMENTOORARIO DI SVOLGIMENTO 
TARANTO CENTRO CITTADINO ( PIAZZA MARIA IMMACOLATA, VIA D’AQUINO,PIAZZA DELLA VITTORIA,PIAZZA CARMINE,PIAZZA GARIBALDI, ROTONDA LUNGOMARE) 18.00  /  22.00ATLETICA LEGGERA – MINIBASKET – PALLAVOLO – TIRO CON L’ARCO – SPORT ROTELLISTICI – KARATE – JU JITSU –   RADUNO AUTO E MOTO D’EPOCA-  PESCA SPORTIVA E NUOTO PINNATO (GAZEBO INFORMATIVO/ PROMOZIONALE)
TARANTOPIAZZA CASTELLO / MOLO  DEL PALIO, VIALE JONIO / CANTIERI DEL SUD , PIAZZA FONTANA / MOLO SANT’ELIGIO15.00 / 19.00CANOTTAGGIO A SEDILE FISSO –
TARANTOIDROSCALO LUIGI BOLOGNA10.00 / 18.00CANOTTAGGIO
TARANTO VIALE LIGURIA, PIAZZA SICILIA09.00 / 13.00 —  16.00 / 22.00GINNASTICA – FITNESS – SPORT ROTELLISTICI – DANZA SPORTIVA – BASKET – ARTI MARZIALI – PUGILATO – TIRO CON CON L’ARCO –
TARANTO ROTONDA LUNGOMARE18.00 / 22.00CALCIO A 5 – CICLISMO – FITNESS – ARTI MARZIALI (JUDO – KARATE – JU JITSU – DIFESA PERSONALE)
GINOSA PIAZZA IV NOVEMBRE – PIAZZA MARCONI 11.00 / 12.00  —  18.00 /21.30CALCIO – CORSA – CICLISMO – DANZA SPORTIVA – PALLAVOLO
MARINA GINOSAVIALE TRIESTE – CIRCOLO TENNIS PRO-LOCO, VIA MARGHERITE , PARCO COMUNALE, LIDO BOOMERANG09.00 / 12.00 —  16.00 / 22.30PADEL – TENNIS – BASKET DANZA SPORTIVA – VELA
MARTINA FRANCACORSO ITALIA – PIAZZA MOTOLESE  – PIAZZA XX SETTEMBRE – VILLA GARIBALDI – CAMPO TURRIS – VIALE DELLA LIBERTA’ – PIAZZA M. IMMACOLATA – PIAZZA PLEBISCITO – PIAZZA CRISPI – PIAZZA ROMA – 09.00 / 13.00 — 15.00 / 21.00BASKET – PUGILATO – TAEKWONDO – DANZA SPORTIVA – PATTINAGGIO – CALCIO – GIOCHI TRADIZIONALI – CICLOPASSEGGIATA – GINNASTICA – ARTI MARZIALI – RUNNING – SCHERMA – PESISTICA – PALLAVOLO – SCACCHI – BEACH VOLLEY –
CAROSINO CIRCOLO TENNIS – STADIO MIGLIETTA – AREA CENTRO SPORTIVO  OLIMPIA – AREA PALAZZETTO NEW TUTTO SPORT – 09.00 / 13.00 — 17.00 / 20.00TENNIS – ATLETICA – CALCIO – PADDLE – CALCIO A 5 – CICLISMO – PODISTICA – BASKET – BEACH VOLLEY –
MANDURIACORSO XX SETTEMBRE, PIAZZA GARIBALDI08.00 / 20.00ATLETICA LEGGERA – FITNESS – CALCIO –  SPORT ROTELLISICI – GINNASTIOCA – PESISTICA – DANZA SPORTIVAEQUITAZIONE – PALLAVOLO – BASKET – RUGBY
CASTELLANETAANFITEATRO COMUNALE16.30 / 21.00CALCIO A 5 – BASKET – PALLAVOLO – RUNNER – PADEL  – TAEKWONDO – FITNESS – TIRO CON L’ARCO –
SAN MARZANO PIAZZA PADRE PIO ( PARTENZA CICLOPASSEGGIATA), SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE ( ATTIVITA’ SPORTIVE E WORKSHOP)16.00 / 20.00CALCIO  A 5 – PALLAVOLO – BASKET – CICLISMO – CORSA CAMPESTRE – WORKSHOP SUL TEMA ” TUTELA DEI MINOIRI ” –
STATTEPIAZZA DELLO SPORT  EX PONTE CHERUBINI, SPORTING CLUB MONTETERMITI 16.30 / 20.00ATLETICA – PALLAVOLO – CALCIO A 5 – BASKET  – TAIKWONDO – TENNIS
FRAGAGNANOSTADIO SANTA SOFIA , PIAZZALE TONIOLO , PIAZZA REGINA ELENA, ISTITUTO MADRTE MAZZARELLO, PARCO SCHIAVONE16.00 / 20.00GIOCHI TRADIZIONALI – CALCIO – KICK BOXING – TIRO CON L’ARCO – PALLAVOLO – EQUITAZIONE
MOTTOLA CONTRADA SPECCHIA ( STADIO CHIARAPPA, PALAZZETTO E CIRCOLO TENNIS)09.00 / 21.00TENNIS – ATLETICA – PUGILATO – PALLAVOLO
AVETRANAPIAZZALE COMUNE , PIAZZA VENETO, VIA ROMA, PIAZZA GIOVANNI XXIII17.00 / 20.00DISCIPLINE VARIE
LATERZAPARCHETTO GIOVANNI PAOLO II, STADIO MADONNA DELLE GRAZIE, CAMPETTO VERDANO09.00 / 13.00  –  16.00/ 19.00BADMINTON – PALLAVOLO –  CALCIO – BASKET – CICLISMO – CALCIO A 5 – CALCIOBALILLA – TENNIS TAVOLO – DODGEBALL – SPORT TRADIZIONALI
GROTTAGLIEPALAZZETTO MARINELLI, STADIO COMUNALE D?AMURI, C.S. ZONA 167, BIBLIOTECA COMUNALE (SCACCHI), PALESTRA SCUOLA ARTI ORIENTALI, CIRCOLO TENNIS MONTICELLO, CIRCOLO TENNIS GROTTAGLIE19.00 / 24.00TENNIS – PALLAVOLO – SCACCHI – FOOTBALL AMERICANO &FLAG FOOTBALL – ATLEICA –  BASKET

LA SEGRETERIA PROVINCIALE DEL CONI

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