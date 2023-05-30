Giornata nazionale dello sport – dal gioco alla pratica sportiva

DOMENICA 4 GIUGNO E’ LA GIORNATA NAZIONALE DEDICATA ALLO SPORT CHE SI SVOLGERA’ A TARANTO, MARTINA FRANCA, MANDURIA, CASTELLANETA, GROTTAGLIE MA ANCHE A LATERZA, GINOSA, GINOSA MARINA, MOTTOLA, CAROSINO, SAN MARZANO DI S.G., FRAGAGNANO , AVETRANA E STATTE.
“PARTECIPA ANCHE TU” E’ LO SLOGAN CHE CARATTERIZZA QUESTO IMPORTANTE EVENTO CHE SI SVOLGE IN TUTTA ITALIA E CHE CONSENTE A TUTTI COLORO CHE VOGLIONO DIVERTIRSI DI CIMENTRARSI , SOTTO LA GUIDA DI TECNICI FEDERALI, IN UNA O PIU’ DELLE TANTE DISCIPLINE SPORTIVE IN PROGRAMMA.
LA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT E’ ANCHE UNA OCCASIONE PER FAR CONOSCERE A TUTTI QUALI SONO LE DISCIPLINE PRESENTI SU CIASCUN TERRITORIO ED A QUALI ASSOCIAZIONI SPORTIVE RIVOLGERSI PER PRATICARLE.
ALLA INIZIATIVA HANNO ADERITO TRA TARANTO E PROVINCIA 346 ASSOCIAZIONI SPORTIVE.
UN SENTITO GRAZIE A TUTTI QUEI SINDACI CHE HANNO VOLUTO FESTEGGIARE LO SPORT NEI LORO RISPETTIVI TERRITORI, METTENDO A DISPOSIZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SPAZI E IMPIANTI PUBBLICI.
INFINE UN GRAZIE ALLA UISP, ALLO CSEN, ALLA LIBERTAS E A TUTTE QUELLE FEDERAZIONI SPORTIVE CHE HANNO FATTIVAMENTE CONTIBUITO ALL’ORGANIZZAZIONE ED AL COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI LORO AFFILIATE.
UN DOVEROSO RINGRAZIAMENTO ANCHE AL COMANDANTE DELLA SCUOLA VOLONTARI DELL’AERONAUTICA MILITARE CHE PER L’OCCASIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT CONSENTIRA’ PREVIA PRENOTAZIONE AL 34976119601 DI ACCEDERE ALLA CASERMA PER RAGGIUNGERE LE ADIACENTI ACQUE IN MAR PICCOLO PER CHI DESIDERA PRATICARE IL CANOTTAGGIO IN UNO SCENARIO TRA I PIU’ BELLI E SUGGESTIVI DI TARANTO.
UN PLAUSO AI MIEI FIDUCIARI LOCALI E AL COORDINATORE TECNICO PROVINCIALE DEL CONI CHE SONO STATI UN IMPORTANTE RIFERIMENTO PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PER LE STESSE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.
A TARANTO IN PIAZZA MARIA IMMACOLATA, SEMPRE DOMENICA 4 GIUGNO, CI SARA’ DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 22.00 UN RADUNO DI AUTO E MOTO D’EPOCA ORGANIZZATO DAL “CLUB JONICO VEICOLI AMATORIALI E STORICI – I DELFINI DI TARANTO” ; INIZIATIVA CHE ACCOMUNA LA PASSIONE PER I MOTORI CON QUELLA DI TUTTI COLORO CHE PRATICANO ANCHE A LIVELLO AMATORIALE O SEMPLICEMENTE A LIVELLO LUDICO-MOTORIO LO SPORT SIN DA QUANDO LO INIZIANO A PRATICARE.
SEMPRE A TARANTO – OLTRE AL CANOTTAGGIO A SEDILE MOBILE PRESSO LA SCUOLA VOLONTARI DELL’AERONAUTICA MILITARE- SARA’ POSSIBILE ANCHE CIMENTARSI NEL CANOTTAGGIO A SEDILE FISSO PRESSO IL MOLO SANT’ELIGIO( PIAZZA FONTANA), I CANTIERI SUD( VIALE JONIO ) IL MOLO PALIO DI TARANTO( PIAZZA CASTELLO).
COMUNQUE PER SCOPRIRE TUTTI GLI EVENTI ( ORARI, DISCIPLINE SPORTIVE E LOCATION) SARA’ SUFFICIENTE A PARTIRE DAL 2 GIUGNO VISITARE IL SITO ” GSN.CONI.IT” ALLA VOCE PUGLIA.
VI ASPETTIAMO.
PROGRAMMA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT DI TARANTO E PROVINCIA
|COMUNE
|SEDE DI SVOLGIMENTO
|ORARIO DI SVOLGIMENTO
|TARANTO
|CENTRO CITTADINO ( PIAZZA MARIA IMMACOLATA, VIA D’AQUINO,PIAZZA DELLA VITTORIA,PIAZZA CARMINE,PIAZZA GARIBALDI, ROTONDA LUNGOMARE)
|18.00 / 22.00
|ATLETICA LEGGERA – MINIBASKET – PALLAVOLO – TIRO CON L’ARCO – SPORT ROTELLISTICI – KARATE – JU JITSU – RADUNO AUTO E MOTO D’EPOCA- PESCA SPORTIVA E NUOTO PINNATO (GAZEBO INFORMATIVO/ PROMOZIONALE)
|TARANTO
|PIAZZA CASTELLO / MOLO DEL PALIO, VIALE JONIO / CANTIERI DEL SUD , PIAZZA FONTANA / MOLO SANT’ELIGIO
|15.00 / 19.00
|CANOTTAGGIO A SEDILE FISSO –
|TARANTO
|IDROSCALO LUIGI BOLOGNA
|10.00 / 18.00
|CANOTTAGGIO
|TARANTO
|VIALE LIGURIA, PIAZZA SICILIA
|09.00 / 13.00 — 16.00 / 22.00
|GINNASTICA – FITNESS – SPORT ROTELLISTICI – DANZA SPORTIVA – BASKET – ARTI MARZIALI – PUGILATO – TIRO CON CON L’ARCO –
|TARANTO
|ROTONDA LUNGOMARE
|18.00 / 22.00
|CALCIO A 5 – CICLISMO – FITNESS – ARTI MARZIALI (JUDO – KARATE – JU JITSU – DIFESA PERSONALE)
|GINOSA
|PIAZZA IV NOVEMBRE – PIAZZA MARCONI
|11.00 / 12.00 — 18.00 /21.30
|CALCIO – CORSA – CICLISMO – DANZA SPORTIVA – PALLAVOLO
|MARINA GINOSA
|VIALE TRIESTE – CIRCOLO TENNIS PRO-LOCO, VIA MARGHERITE , PARCO COMUNALE, LIDO BOOMERANG
|09.00 / 12.00 — 16.00 / 22.30
|PADEL – TENNIS – BASKET DANZA SPORTIVA – VELA
|MARTINA FRANCA
|CORSO ITALIA – PIAZZA MOTOLESE – PIAZZA XX SETTEMBRE – VILLA GARIBALDI – CAMPO TURRIS – VIALE DELLA LIBERTA’ – PIAZZA M. IMMACOLATA – PIAZZA PLEBISCITO – PIAZZA CRISPI – PIAZZA ROMA –
|09.00 / 13.00 — 15.00 / 21.00
|BASKET – PUGILATO – TAEKWONDO – DANZA SPORTIVA – PATTINAGGIO – CALCIO – GIOCHI TRADIZIONALI – CICLOPASSEGGIATA – GINNASTICA – ARTI MARZIALI – RUNNING – SCHERMA – PESISTICA – PALLAVOLO – SCACCHI – BEACH VOLLEY –
|CAROSINO
|CIRCOLO TENNIS – STADIO MIGLIETTA – AREA CENTRO SPORTIVO OLIMPIA – AREA PALAZZETTO NEW TUTTO SPORT –
|09.00 / 13.00 — 17.00 / 20.00
|TENNIS – ATLETICA – CALCIO – PADDLE – CALCIO A 5 – CICLISMO – PODISTICA – BASKET – BEACH VOLLEY –
|MANDURIA
|CORSO XX SETTEMBRE, PIAZZA GARIBALDI
|08.00 / 20.00
|ATLETICA LEGGERA – FITNESS – CALCIO – SPORT ROTELLISICI – GINNASTIOCA – PESISTICA – DANZA SPORTIVAEQUITAZIONE – PALLAVOLO – BASKET – RUGBY
|CASTELLANETA
|ANFITEATRO COMUNALE
|16.30 / 21.00
|CALCIO A 5 – BASKET – PALLAVOLO – RUNNER – PADEL – TAEKWONDO – FITNESS – TIRO CON L’ARCO –
|SAN MARZANO
|PIAZZA PADRE PIO ( PARTENZA CICLOPASSEGGIATA), SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE ( ATTIVITA’ SPORTIVE E WORKSHOP)
|16.00 / 20.00
|CALCIO A 5 – PALLAVOLO – BASKET – CICLISMO – CORSA CAMPESTRE – WORKSHOP SUL TEMA ” TUTELA DEI MINOIRI ” –
|STATTE
|PIAZZA DELLO SPORT EX PONTE CHERUBINI, SPORTING CLUB MONTETERMITI
|16.30 / 20.00
|ATLETICA – PALLAVOLO – CALCIO A 5 – BASKET – TAIKWONDO – TENNIS
|FRAGAGNANO
|STADIO SANTA SOFIA , PIAZZALE TONIOLO , PIAZZA REGINA ELENA, ISTITUTO MADRTE MAZZARELLO, PARCO SCHIAVONE
|16.00 / 20.00
|GIOCHI TRADIZIONALI – CALCIO – KICK BOXING – TIRO CON L’ARCO – PALLAVOLO – EQUITAZIONE
|MOTTOLA
|CONTRADA SPECCHIA ( STADIO CHIARAPPA, PALAZZETTO E CIRCOLO TENNIS)
|09.00 / 21.00
|TENNIS – ATLETICA – PUGILATO – PALLAVOLO
|AVETRANA
|PIAZZALE COMUNE , PIAZZA VENETO, VIA ROMA, PIAZZA GIOVANNI XXIII
|17.00 / 20.00
|DISCIPLINE VARIE
|LATERZA
|PARCHETTO GIOVANNI PAOLO II, STADIO MADONNA DELLE GRAZIE, CAMPETTO VERDANO
|09.00 / 13.00 – 16.00/ 19.00
|BADMINTON – PALLAVOLO – CALCIO – BASKET – CICLISMO – CALCIO A 5 – CALCIOBALILLA – TENNIS TAVOLO – DODGEBALL – SPORT TRADIZIONALI
|GROTTAGLIE
|PALAZZETTO MARINELLI, STADIO COMUNALE D?AMURI, C.S. ZONA 167, BIBLIOTECA COMUNALE (SCACCHI), PALESTRA SCUOLA ARTI ORIENTALI, CIRCOLO TENNIS MONTICELLO, CIRCOLO TENNIS GROTTAGLIE
|19.00 / 24.00
|TENNIS – PALLAVOLO – SCACCHI – FOOTBALL AMERICANO &FLAG FOOTBALL – ATLEICA – BASKET
LA SEGRETERIA PROVINCIALE DEL CONI