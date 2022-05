Legalitria approda nel barese e nel tarantino: tre tappe su legalità e antimafia con Toni Mira

L’11 maggio a Bitonto. Il 12 a Ginosa e Laterza. A Massafra venerdì si parlerà della strage di Capaci

Nuove tappe per Legalitria 2022 nel Tarantino e nel Nord Barese, ospite il reporter di Avvenire Toni Mira.

Mercoledì 11 maggio Mira incontrerà gli studenti dell’ITES Vitale-Giordano di Bitonto e dialogherà con loro sulle mafie pugliesi e dell’effetto che la criminalità organizzata ha sulla nostra società. Alle ore 12.30, nel piazzale Gianni Rodari di Bitonto, Legalitria premierà il giornalista (per le sue inchieste sui beni confiscati alle mafie e il suo impegno di divulgazione) e il sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio (per aver creato a Bitonto un vero e proprio laboratorio antimafia). All’incontro prenderanno parte tra gli altri il dirigente scolastico Francesco Lovascio e il direttore artistico di Legalitria. Leonardo Palmisano, inoltre, aprirà l’evento alle ore 11.30 con la presentazione del libro Tutto Torna (il primo caso del bandito Mazzacani).

“Premiare Mira e Abbaticchio insieme – sottolinea Palmisano – due personalità dell’antimafia, è un passaggio importante per questa edizione di Legalitria. Vogliamo che i ragazzi comprendano come occorra prendere posizione, ciascuno nel suo piccolo, contro la corruzione, la violenza, l’indifferenza e l’omertà”.

La presenza di Mira in Puglia proseguirà giovedì 12 maggio a Ginosa e Laterza.

Alle ore 10.30 il giornalista sarà con gli studenti dell’IIss Mauro Perrone di Ginosa. Parteciperanno all’incontro il sindaco Vito Parisi, la consigliera Carmen Carlucci, l’assessora alla cultura Vera Santoro e la preside Vita Surico.

Il reporter concluderà il tour con il festival della legalità a Laterza, alle ore 18.30, nel palazzo Marchesale. All’incontro prenderanno parte il sindaco Franco Frigiola, l’assessore regionale Gianfranco Lopane, le consigliere Alessia Tria e Annamaria Moretti, alcune scuole del territorio e la Consulta comunale dei Ragazzi. Modererà il giornalista Nicola Natale.

Il 13 maggio, venerdì, alle ore 10 a Massafra, legalitria incontrerà gli studenti dell’Ic Giovanni Bosco. Prenderanno parte il sindaco Fabrizio Quarto, l’assessora Maria Rosaria Guglielmi e il dirigente scolastico Nicola Latorrata: discuteranno dell’importanza della memoria della strage di Capaci.

“Raggiungere Ginosa, Laterza e Massafra – evidenzia Palmisano – è l’esito di un grande lavoro fatto da queste amministrazioni per il rispetto del principio di Legalità. In questo maggio in cui ricorre il trentennale della strage di Capaci, Legalitria sta arrivando in ogni angolo della Puglia e di questo come Radici Future Produzioni siamo orgogliosi”.