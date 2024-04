Tutto pronto per la 46^ Strataranto, mezza maratona del mediterraneo

Tra le novità la gara non agonistica di 8,5 km aperta ai non tesserati Fidal

Appuntamento domenica 21 aprile ore 09:00 piazza Garibaldi Taranto

Si rinnova la tradizione con la gara podistica più longeva della città; la “Strataranto” è giunta al ragguardevole traguardo dei 46 anni: quasi tutte le edizioni organizzate dall’ASD Podistica Taras ( presieduta dal prof. Franco Buzzacchino) che proprio nel 2024 compie 40 anni di vita.

L’evento sportivo è stato presentato questa mattina a palazzo di città alla presenza del vice sindaco e assessore allo sport Gianni Azzaro, il presidente onorario, nonché uno dei fondatori della podistica, Salvatore Lomartire, il presidente del comitato organizzatore, ing. Attilio Iannuzzi, i dirigenti della Taras, Claudia Funiati e Vito Spada, il presidente provinciale del CONI Michelangelo Giusti e della Fidal Luciano Ciussi. A rappresentare la SVAM il comandante Col. Alessandro Del Buono. Presenti infine la consigliera comunale Boshnjaku Fatbardha e il responsabile regionale di Sport e Salute Francesco Toscano.

“Siamo contenti che anche quest’anno la Strataranto sia inserita nel calendario degli eventi sportivi del comune di Taranto –dichiarazione del vicesindaco e assessore allo sport Gianni Azzaro- siamo particolarmente legati a questo evento che è uno dei più longevi di Taranto”

Evidenziato dal presidente provinciale del Coni, il dott. Michelangelo Giusti, l’impegno della podistica Taras “non è un evento facile da organizzare; ho avuto modo di verificarlo personalmente.”

Ancora una volta la SVAM (Scuola Volontari Aeronautica Militare) apre le porte all’evento sportivo; così il comandante Del Buono: “anche quest’anno la SVAM consolida una collaborazione nata nel 2015 con la Podistica Taras, il Comune di Taranto, il Coni e la Fidal. Gli atleti entreranno nella nostra scuola completando u percorso interno di circa 6,5 km.”

Novità della 46^ edizione che prevede il percorso competitivo riservato agli iscritti Fidal di 21,097 Km la gara non agonistica di 8,5 km aperta a tutti.

Il percorso breve prevede la partenza (alle ore 09:00) da Piazza Garibaldi, via D’ Aquino, via Di Palma fino all’ arsenale; Corso Umberto I, ponte girevole, via Duomo, piazza Fontana, via Garibaldi/Cariati, via di mezzo, discesa Vasto, via Garibaldi/Cariati, ponte di pietra, ritorno al borgo, via D’ Aquino e arrivo in piazza Maria Immacolata.

Gli atleti della mezza maratona invece proseguiranno raggiungendo nuovamente l’arsenale militare per imboccare via Cugini, e a seguire via Magnaghi per svoltare in via Acton e raggiungere l’ingresso della SVAM. Uscendo dalla Svam torneranno in via Magnaghi/Cugini/Di Palma per concludere la gara in piazza Maria Immacolata.

Come in tutte le altre edizioni garantiti vari punti ristoro lungo il percorso e al termine gara; sicurezza garantita dalla Polizia Locale.

È ancora possibile iscriversi ad entrambe le gare; Per la mezza maratona attraverso i soliti canali gestiti dalle squadre di appartenenza, mentre per la “libera” occorre recarsi dall’ortopedica LORE’ nei pressi di piazza Maria Immacolata (chiusura iscrizioni sabato).

Per ridurre i disagi per la cittadinanza sarà consentito parcheggiare in Corso Umberto I dove però, durante la gara, è previsto l’assoluto divieto di circolazione per garantire la sicurezza degli atleti.