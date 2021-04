Sant’Antimo-CJ Taranto, parla l’ex Matrone: “Partita che vale tanto”

Penultima giornata regular season, ultima trasferta per i rossoblu. Il pivot: “Bei ricordi”

Coach Olive: “Importante il recupero di Tato Bruno”

Ancora due partite, da vincere, per chiudere anche la seconda fase del campionato di serie B Old Wild West e con essa la regular season prima della splendida avventura dei playoff. Il CJ Basket Taranto affronta con questa determinazione la trasferta di Sant’Antimo nel penultimo turno del girone D.

I rossoblu vogliono completare il tris della settimana che li ha visti già vittoriosi domenica a Salerno e giovedì in casa contro la Luiss Roma nel turno infrasettimanale. Gara non facile quella contro i capitolini che coach Olive ha analizzato così: “Roma veniva a giocare a Taranto dall’alto del suo primato sui rimbalzi, dimostrazione di intensità nel pitturato, noi abbiamo avuto un grande impatto e un vantaggio rassicurante, poi siamo calati e loro hanno avuto quel predominio ai rimbalzi e di secondi tiri che non dovevamo concedere, però se andiamo a vedere il risultato finale, abbiamo concesso anche stavolta una cinquantina di punti di media agli avversari, vuol dire che ci stiamo preparando nella maniera giusta ai playoff dove non credo ci saranno partite da 80/90 punti ma si dovrà difendere e soffrire su tutti i possessi”.

Importante recupero in casa CJ quello di Tato Bruno che era out dal ko alla caviglia di Rieti nella prima giornata della seconda fase. Per coach Olive una importante rotazione in più: “Ogni giocatore è fondamentale in questa squadra, anche chi sta in panchina o fuori, lo si vede da come i ragazzi ‘si dedicano’ i canestri. Tato è un giocatore importante per noi perché copre due ruoli e può dare respiro al capitano (Stanic, ndr) ma ovviamente essendo la prima gara al rientro da un infortunio non poteva essere al meglio, credo sia ancora al 50% del suo potenziale e queste partite gli serviranno per ritrovare la condizione. Non dimentichiamo che abbiamo comunque e sempre a disposizione Longobardi che si allena alla grande e mi spiace tantissimo tenerlo fuori perché a lui tengo in maniera particolare”.

Particolare sarà la gara per Ferdinando Matrone che a Sant’Antimo lo scorso anno ha disputato una gran stagione stoppata, è proprio il caso di dirlo parlando del pivot rossoblu, dal covid. “E’ una partita che per me vale molto – dice Air Nando – e che mi dà tante motivazioni, anche perché è sempre bello tornare a giocare in un posto dove si è stati bene e dove si è lasciato un bel ricordo! L’anno scorso il la pandemia e lo stop dei campionati ci fermò proprio sul più bello, quando già respiravamo aria di playoff. Ora Taranto mi dà una nuova opportunità di lottare per la promozione, quindi sarà un buon banco di prova per prepararci ad affrontare la fase più importante del campionato”.

La Geko Consulting PSa Sant’Antimo occupa la nona posizione in classifica, con una partita in meno, in piena bagarre per entrare nei playoff ed è stata l’altra squadra, insieme proprio al CJ Taranto, capace sin qui di battere Rieti. Ma i campani sono reduci dalla bruciante sconfitta di Nardò all’ultimo respiro, c’è voglia di riscatto come si evince dalle parole di coach Origlio: “Bisogna assolutamente trasformare questa sconfitta e la frustrazione che ha generato in carica agonistica, dobbiamo trovare nella delusione la forza per vincere contro Taranto! Non c’è avversario migliore della capolista per riscattarsi! Non ho dubbi sulla volontà della squadra, sono convinto che non mancheranno stimoli per centrare una vittoria di prestigio per alimentare il nostro sogno playoff, un obiettivo che solo qualche mese fa sembrava irraggiungibile”.

Palla a due domenica 25 aprile 2021 alle ore 18 sul parquet del PalaPuca c/o Città dello Sport di Sant’Antimo (gara a porte chiuse), con diretta streaming sulla piattaforma Lnp pass (servizio in abbonamento). Arbitrano il match Matteo Roiaz di Muggia (TS) e Gabriele Occhiuzzi di Trieste.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D – 7^ giornata Seconda Fase

25/04/2021 18:00 LUISS Roma-Mastria Sport Academy Catanzaro

25/04/2021 18:00 Geko PSA Sant’Antimo-CJ Basket Taranto

25/04/2021 18:00 Scandone Avellino-Frata Nardò

RINVIATA Real Sebastiani Rieti-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

25/04/2021 18:00 Meta Formia-Alpha Pharma Bisceglie

25/04/2021 18:00 BPC Virtus Cassino-EPC Action Now Monopoli

25/04/2021 18:00 Virtus Pozzuoli-Pall. Pavimaro Molfetta

25/04/2021 18:00 Virtus Arechi Salerno-Pallacanestro Viola Reggio Calabria

CLASSIFICA:

CJ Basket Taranto 36 18-2

Real Sebastiani Rieti 36 18-2

Frata Nardò 32 16-4

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 22 11-7

BPC Virtus Cassino 22 11-9

Virtus Arechi Salerno 22 11-9

Alpha Pharma Bisceglie 20 10-9

LUISS Roma 18 9-9

Geko PSA Sant’Antimo 18 9-10

Meta Formia 16 8-12

Pall. Pavimaro Molfetta 16 8-12

Pallacanestro Viola Reggio Calabria 12 6-14

Virtus Pozzuoli 12 6-14

Scandone Avellino* 8 7-12

EPC Action Now Monopoli 8 4-15

Mastria Sport Academy Catanzaro 8 4-16

*Scandone Avellino 6 punti di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte