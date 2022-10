Sold out gli abbonamenti alla stagione 22/23 del Fusco

Per la stagione teatrale 22/23 del Comune di Taranto al teatro comunale Fusco, in meno di tre settimane sono stati sottoscritti 800 abbonamenti, numero mai raggiunto prima d’ora.

La città risponde con entusiasmo alla programmazione che vede il susseguirsi di titoli e nomi di grande prestigio come Lodo Guenzi, Gabriele Lavia, Gioele Dix, Massimo Ghini, Paolo Ruffini, Sergio Castellitto e Ambra Angiolini.



Il teatro comunale Fusco, alla luce dell’incredibile richiesta, interromperà in anticipo la campagna abbonamenti per permettere anche la vendita dei singoli biglietti per tutti gli spettacoli in calendario, prima del tutto esaurito.

«Abbiamo deciso di lasciare un centinaio di posti complessivi disponibili per permettere a chi ne abbia voglia di partecipare agli spettacoli – ha dichiarato Fabiano Marti, assessore alla Cultura e Spettacolo – un inizio migliore non potevamo aspettarcelo. Sono felice e orgoglioso di questo risultato, frutto di competenza e di una programmazione di qualità condivisa con il direttore Michelangelo Busco e con Giulia Delli Santi, dirigente responsabile delle attività teatrali del Teatro Pubblico Pugliese. Ci dispiace per coloro che non potranno sottoscrivere l’abbonamento, ma questa importante risposta del pubblico tarantino ci spinge a riflettere sulla possibilità, dal prossimo anno, di inserire una terza data che permetta di soddisfare le richieste di tutti. Ancora una volta, i tarantini rispondono alla grande.

In fondo, basta fare loro la domanda giusta». Dopo il sold out, martedì 4 ottobre si aprirà ufficialmente la vendita dei biglietti singoli per gli 8 spettacoli in calendario. Sarà possibile acquistare i ticket online su www.vivaticket.it, nei punti vendita Vivaticket o al botteghino del teatro comunale Fusco, dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.