Tecnopolo di Taranto. IAIA ( FdI). Approvato dall’aula di Montecitorio.

riceviamo e pubblichiamo

Poco fa, il Dl Bollette è stato approvato dalla Camera dei Deputati con 158 voti favorevoli di tutto il centro destra. Contrari invece il Pd, M5S e Alleanza Verdi Sinistra. Tra i passi avanti presenti nel documento, il contributo di 3 milioni di euro per il 2023 in favore dell’Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo di Taranto, così da assicurarne realmente e fattivamente l’avvio. Il 9 maggio scorso, la commissione bilancio della Camera dei Deputati aveva dato il via libera all’emendamento al Dl 34/2023 a prima firma dei deputati Dario Iaia e Ylenja Lucaselli di Fratelli d’Italia che ora diventa norma all’interno del provvedimento legislativo. “All’immobilismo che aveva attanagliato per anni il centro di ricerca e studio e ci aveva fatto perdere le risorse – rimarca l’on. Dario Iaia – rispondiamo con il recupero del finanziamento e con la ferma volontà di collaborare con le istituzioni locali, Comune di Taranto, in primo luogo, per far sì che il Tecnopolo del Mediterraneo diventi realtà in sinergia con i progetti previsti e finanziati con il Just Transition Fund europeo.

Taranto può davvero essere protagonista della ricerca in materia di energie rinnovabili e di transizione energetica, con lo sviluppo delle tecnologie che si fondano sull’uso dell’idrogeno verde prodotto da elettrolisi.

In questa ottica, anche il vice presidente della Commissione Europea Frans Timmermans, qualche giorno addietro in occasione di un incontro presso il cinema Fusco di Taranto, ha chiarito come sia possibile realizzare acciaio green anche in Italia, così come avviene già in Svezia e Germania e da questo punto di vista Taranto può diventare un’eccellenza”.



Così on. Dario Iaia (coordinatore provinciale Fratelli d’Italia di Taranto e componente della commissione parlamentare Ambiente, territorio e Lavori pubblici)