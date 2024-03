Vietri nuovo vicecoordinatore provinciale di Fdi

Maiorano: “Le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro”

“Rivolgo le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al Capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Taranto Giampaolo Vietri che, a seguito del recente congresso unitario, è nominato nuovo vicecoordinatore di Fratelli d’Italia per la provincia di Taranto. Una nomina che premia la lunga esperienza maturata nelle istituzioni cittadine in qualità di consigliere comunale e provinciale.

Esperienza accompagnata da impegno, coerenza, affidabilità e senso di appartenenza al nostro partito per questo una nomina decretata dal Coordinatore Provinciale convintamente sostenuta e condivisa da me e dalla senatrice Maria Nocco”. Così l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della Commissione Parlamentare Antimafia.

“Si consolida dunque sempre più la struttura del partito in terra ionica per far sì che Fratelli d’Italia possa radicarsi maggiormente sul territorio dove è presente con propri circoli in quasi tutti i comuni della provincia e per migliorare la qualità dell’azione politica nelle sedi istituzionali. Il buon lavoro del Governo Meloni è infatti sempre più apprezzato anche nella nostra terra dove il partito è anche qui in continua crescita e dove nell’anno 2023 sono stati 4.500 i cittadini che si sono iscritti nella nostra provincia e che militano in modo costruttivo in un clima di sentito entusiasmo, elementi essenziali per vincere le prossime sfide elettorali.

Auguro dunque buon lavoro all’amico Giampaolo Vietri, militante della destra da sempre, per questo importante incarico politico auspicando l’adesione a Fratelli d’Italia, e l’impegno diretto nel partito, di quanti che pur guardando con attenzione ed apprezzamento l’operato di Giorgia Meloni non vi hanno ancora aderito formalmente. Fratelli d’Italia è un partito aperto e inclusivo per quanti abbiano voglia di unirsi a noi e partecipare alla vita politica di Taranto, della provincia e della nazione con passione impegno e competenza” – ha concluso il deputato ionico Maiorano.