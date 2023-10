Cannone(UDC): Ieri è andata in onda la parodia del film “Salvate il soldato Ryan”.

riceviamo e pubblichiamo:

Parafrasando il famoso film “SALVATE IL SOLDATO RYAN” (in guerra perse i suoi tre fratelli e doveva essere riportato in patria da un gruppo di soldati) , ieri, in consiglio comunale, è andato in onda il salvataggio della maggioranza Melucci, che, ha visto praticamente entrare, tra le sue fila, due consiglieri di opposizione (Stellato e Casula) di ITALIA VIVA ed un altro consigliere anch’egli oggi in opposizione (Brisci), però momentaneamente ritiratosi sull’ Aventino, probabilmente in attesa di ricevere riconoscimenti consequenziali da parte del sindaco.

Costoro non sono più giudicati traditori ma salvatori.

Attraversando il “Gange” si saranno purificati.

Chiaramente, si sono consumate, smaccate e sfacciate manovre per salvare nei numeri la maggioranza, che risulta essere scossa da fibrillazione interne pari all’ ultimo grado della scala Mercalli.

Si aggiunga che, alcuni consiglieri di maggioranza, ancora in avvio di seduta, senza dare nessuna spiegazione plausibile, né ai propri elettori né alla città intera, lasciano il movimento politico dove furono eletti, per formarne uno nuovo, mescolandosi fra loro, per motivazione sconosciute ai più, ma plausibilmente per meglio fortificarsi nei numeri per votare favorevolmente un bilancio consolidato per non sciogliere il consiglio e andare a casa anticipatamente con il conseguente voto ai cittadini.

In tutto ciò, ci sono consiglieri di maggioranza con gravi mal di pancia, per l’eventuale entrata, nella maggioranza stessa, degli “ex” traditori, ed altri fra cui assessori, sempre di maggioranza (5stelle), in assoluta discordanza e disaccordo con la base elettorale, manifestata palesemente con comunicati a testate giornalistiche, per la questione ambientale.

Ecco il risultato della politica di questa maggioranza che, a fronte dei gravi e impellenti problemi che attanagliano la città e i suoi cittadini (licenziamenti personale AMIU, mancate e falsamente promesse assunzioni del personale Pasquinelli, discarica Vergine, etc.), ha la sola ed urgente necessità di salvare i numeri utili per continuare a governare, magari spendendo ancora denaro pubblico in attività faraoniche, che nulla danno al nostro territorio in termini di ricaduta economica, occupazionale e sociale.

Si avverte nella popolazione tutta, la necessità di un cambiamento radicale nell’ amministrazione della città, partendo dai bisogni, dalle necessità vere, dal prestare più attenzione alle periferie, dalle riduzioni delle tasse (quote IRPEF e TARI altissime) che invece pare non interessare gli attuali consiglieri di maggioranza in tutt’ altre faccende affaccendati.

Faccende che avrebbero bisogno di un rigurgito di dignità da parte della maggior parte dei consiglieri, che governano questo nostro territorio, che servirebbe a dar lustro al loro mandato.

Eh, sì, perché molti lo dimenticano o fanno finta di dimenticarlo, che sono solo dei delegati del popolo, non i loro “capi”.

Tony Cannone

Responsabile organizzativo UDC Taranto