Covid 19, Puglia: bollettino del 6 gennaio 2021

Sono stati registrati 1581 casi positivi su 10037 test e 23 decessi

BARI – Secondo il bollettino regionale, oggi, in Puglia, sono stati registrati 10037 test per l’infezione da Covid 19 coronavirus e sono stati registrati 1581 casi positivi: 598 in provincia di Bari, 149 in provincia di Brindisi, 190 nella provincia BT, 188 in provincia di Foggia, 158 in provincia di Lecce, 293 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione e 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati, inoltre, registrati 23 decessi: 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce e 5 in provincia di Taranto. Un decesso di un residente in provincia BT precedentemente registrato è stato riattribuito.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.085.419 test, 40.345 sono i pazienti guariti e 54.028 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 96.946, così suddivisi: 37.534 nella provincia di Bari, 11.080 nella provincia di BT, 7.053 nella provincia di Brindisi, 21.126 nella provincia di Foggia, 7.607 nella provincia di Lecce, 11.911 nella provincia di Taranto, 538 attribuiti a residenti fuori regione e 97 provincia di residenza non nota.