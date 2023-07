Di Gregorio(PD): sempre più vicina la rivoluzione green delle BRT

riceviamo e pubblichiamo:

Dichiarazione del Consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD)

“Il trasporto locale a Taranto cambierà radicalmente volto nei prossimi anni. Una nuova dimensione in chiave ecosostenibile e dell’efficienza del servizio pubblico. L’asse portante di questa rivoluzione sono le BRT, acronimo di Bus Rapid Transit. Nei giorni scorsi è stato definito un importante atto per la realizzazione del nuovo sistema di collegamento urbano.

Si è chiusa, infatti, la gara per l’appalto integrato per la realizzazione della Linea Blu, Tamburi – Talsano. L’appalto è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Debar Costruzioni spa per una cifra di poco superiore ai 78 milioni di euro. Un record in termini di importo non solo per il Comune di Taranto, ma anche per l’Italia. L’intervento comprende la progettazione esecutiva, la realizzazione della linea elettrica su cui transiteranno i bus, del deposito/officina e delle opere accessorie.

A breve, quindi, vedremo i cantieri aperti per un’opera strategica che consentirà di collegare in pochi minuti la città da un capo all’altro. Un sistema di trasporto veloce e sostenibile che cambierà le abitudini dei tarantini attualmente poco propensi ad utilizzare i mezzi pubblici e che sarà di grande aiuto per i visitatori sempre più numerosi. Intanto, l’Amministrazione Melucci è già al lavoro per la gara della Linea Rossa, Paolo VI – Cimino. Il dossier BRT è una sfida di progresso e di modernità, un appuntamento con il futuro, con il cambiamento che vedrà protagonista Taranto e l’Amministrazione Melucci”.