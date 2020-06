Elezioni regionali: centro destra unito per cambiare finalmente la Puglia

Decisione responsabile della Lega

Il centro destra si presenta unito alle prossime elezioni regionali; in Puglia come nel resto del Paese, governato invece da una maggioranza divisa, litigiosa ma soprattutto inconcludente. La scelta delle candidature, giunta dopo un ampio confronto tra le varie forze della coalizione, segno di capacità di fare sintesi pur mantenendo la rispettive identità, è ricaduta su uomini e donne di esperienza in grado di condurre alla vittoria il centro destra.

In Puglia, in particolare, la Lega ha dato segno di grande responsabilità e correttezza, privilegiando la strada dell’unità rispetto a legittime aspirazioni di leadership fondate su un ormai forte radicamento del partito nella regione. Con l’unità e la coesione affronteremo la campagna elettorale per liberare la Puglia da Emiliano, che è riuscito in questi anni a fare perfino peggio di quanto già fatto nei precedenti dieci anni di governo delle sinistre.

I pugliesi hanno diritto ad una sanità che funzioni, negli ospedali e non nelle comparsate televisive!, a servizi efficienti, ad una mobilità dignitosa, a interventi nei settori dell’agricoltura e del turismo che ne valorizzino concretamente le tante potenzialità. Da tempo come responsabile del programma, insieme alla collega Avv. Antonella Lella, abbiamo avuto modo di confrontarci con i vari territori acquisendo indicazioni, sollecitazioni, proposte.

Dal tavolo del centro destra emergerà a breve un programma concreto, collegato alla vita reale, con obiettivi raggungibili, e non, come è accaduto in questi cinque anni, caratterizzato solo da proclami e promesse non mantenute. I Pugliesi meritano un reale cambiamento e il centro destra, unito, è l’unica possibilità che gli elettori hanno per realizzarlo.

On.le Gianfranco Chiarelli

Vice segretario Regionale

Lega Puglia