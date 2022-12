Ex ilva, Stellato: “Solidarietà ai lavoratori, Stato intervenga per fermare tensioni”

riceviamo e pubblichiamo

“Solidarietà ai lavoratori ex Ilva, impegnati in queste ore in una dura vertenza, trascesa anche in momenti di disordine, all’interno della fabbrica. Esprimo la mia vicinanza a Francesco Rizzo del sindacato Usb, che ho raggiunto in ospedale dove si trova per le cure, a seguito di un malore durante gli scontri, per constatare personalmente le sue condizioni”.

Lo dichiara Massimiliano Stellato, consigliere regionale di Italia viva.



“La tensione dentro la fabbrica, ha raggiunto livelli altissimi e rischia di esplodere senza un intervento tempestivo del Governo, che dia prospettive reali e strutturali ai lavoratori ed alle loro famiglie – prosegue Stellato -.



Le soluzioni prospettate in queste ore, unite all’attesa ormai insostenibile, hanno avuto l’effetto di inasprire la protesta, prodotto tensioni sociali e scontri. La città e i lavoratori attendono dal nuovo Governo risposte non più rinviabili. Lo Stato eserciti il suo ruolo di garanzia e fermi l’escalation di tensione, prima che sia troppo tardi. Come pure il Parlamento intervenga con una legge speciale per Taranto, al fine di affrontare definitivamente la questione dei lavoratori esposti all’amianto e dei cosiddetti lavori usuranti”.

23 dicembre 2022

Massimiliano Stellato