Formazione professionale, Stellato: in Puglia le aziende non trovano da assumere un profilo su tre. Coinvolgere comuni per calibrare i fabbisogni”.

“Pianificare ogni iniziativa utile perché la programmazione regionale sulla formazione professionale sia concertata preventivamente con gli enti locali territoriali, attraverso la costituzione di uffici dedicati dislocati presso le Province e nei comuni capoluogo di provincia”.

E’ in sintesi, il contenuto della mozione presentata da Massimiliano Stellato, consigliere regionale a valle dei lavori prodotti dal dipartimento formazione e politiche del lavoro di Italia viva guidato, a Taranto, da Luciano De Gregorio.

Il punto di partenza è il “mismatch”, tra domanda e offerta di lavoro in Puglia. A fronte di richieste sempre più specialistiche del mercato del lavoro si continua a finanziare una formazione ancora troppo generalista.

Nell’ultimo rapporto Excelsior, Unioncamere rileva che nel 2022, 6 imprese italiane su 10 hanno programmato assunzioni, ma il match domanda-offerta di lavoro è sempre più critico: sale al 41% la quota delle assunzioni difficili da reperire sul mercato. Tale dato, in Puglia, si attesta su una percentuale pari al 33.7% In sostanza le aziende non trovano da assumere un profilo su tre.

Per Stellato “la programmazione regionale appare scollata dalle realtà territoriali e dai tessuti economici e sociali, rispetto al fabbisogno occupazionale. Per questo motivo è utile una sinergia con i territori, che ben conoscono il tessuto produttivo locale e la domanda di profili professionali richiesta dalle aziende, per calibrare l’offerta formativa e ridurre i problemi di reperimento delle risorse. Il rapporto di Unioncamere ha segnalato che a fronte di 289.630 ingressi lavorativi in Puglia, l’anno scorso, la difficoltà di reperire risorse è stata di oltre il trenta per cento e, tra questi, la percentuale di laureati è stata del 13.4% contro l’11,8% del 2021. Un trend in crescita, purtroppo, che non può lasciarci indifferenti.

‘Le misure di formazione – conclude Stellato – devono essere calibrate sulle reali necessità del mercato del lavoro e, per questo, vanno coinvolti i territori e gli enti più prossimi alle singole realtà territoriali ed ai rispettivi fabbisogni. Per questo con la mozione si chiede l’impegno della Giunta a istituire un ufficio dedicato, in ogni Provincia pugliese”.