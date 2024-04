Fronte Civico “Adesso”: i cittadini di Talsano meritano attenzione

Nota stampa della coalizione civica “Adesso”, che riceviamo e pubblichiamo

Con una nota stampa e un video messaggio la Coalizione civica “ADESSO” ha fatto il punto della situazione circa quanto emerso dall’incontro con i cittadini talsanesi a seguito del “Comitato Itinerante – ADESSO” che giorni fa ha fatto tappa a Talsano presso piazza della Vittoria.

Tanti i confronti e numerose sono state le istanze che cittadini di Talsano hanno portato all’attenzione della coalizione civica rappresentata dall’Avv. Cosimo Di Bello.

“Dai documenti raccolti è emerso un dato incontrovertibile” – queste le parole dell’Avv. Di Bello- “Talsano, al pari di tutte le altre zone della nostra città, necessità di maggiore cura ed attenzione. I cittadini di Talsano lamentano di non sentirsi al sicuro, necessitano di una presenza maggiore della Polizia Municipale lungo le strade di Talsano, un problema avvertito anche dai cittadini di Lama e San Vito”.

Di Bello ha infine aggiunto che “Le Tre Terre sono una comunità di circa 50.000 persone, cittadini ai quali è stata da sempre negata non solo l’autonomia amministrativa, ma in un certo senso anche un’identità storica. Voglia l’amministrazione del Comune di Taranto garantire a questi cittadini almeno di sentirsi al sicuro nelle strade del paese e tutelati, magari attraverso un presidio fisso della Polizia Municipale. I furti in zona sono aumentati negli ultimi tempi, soprattutto in zona Lama e San Vito, occorre dunque agire tempestivamente. Sarebbe anche utile destinare uno sportello in cui raccogliere le istanze dei cittadini, magari nella zona mercatale oggi poco valorizzata e in stato di abbandono. Le Istituzioni hanno il dovere, l’obbligo morale, di ricucire lo strappo con la popolazione, una cosa possibile solo attraverso la presenza costante sul territorio da parte delle istituzioni”.

Al Comitato itinerante era presente anche Lucilla Piccione, che nella coalizione è referente per la lista “Autonomia Amministrativa Tre Terre”, secondo la quale “Un comune autonomo per le “Città delle Tre Terre” Talsano, Lama e San Vito, è ormai una necessità”. La Piccione ha poi aggiunto che “un territorio meraviglioso come le Tre Terre, densamente popolato e con una propria identità storica e culturale meriterebbe la presenza di nuove scuole sul territorio, tanti sono gli edifici chiusi che potrebbero fare al caso, anche come succursali di istituti superiori.

Occorre necessariamente, ed in tempi brevi, aprire centri per bambini, anziani e luoghi dove poter promuovere le politiche di inclusione e favorire la promozione della cultura e dell’aggregazione, musica, teatro, danza. Dobbiamo assolutamente invertire la tendenza negativa degli ultimi anni di considerare Talsano come una specie di dormitorio, un grande quartiere caratterizzato solo da abitazioni e negozi.

Occorrono nuovi spazi per riappropriarsi di un senso di appartenenza e identità. Occorre avere maggiore decoro e cura del

verde urbano, possibile solo attraverso un controllo regolare e una potatura periodica degli alberi. Occorre garantire i sevizi primari di acqua fogna, in tutte le zone del territorio, infine potenziate il servizio di pubblico trasporto, da un punto di vista di corse e itinerari, con tratte capillari su tutto il territorio delle Tre Terre, e dal punto di vista della sicurezza e accessibilità, specie per i cittadini disabili, molte fermate, ad esempio, sono prive di pensilina.

In poche parole occorre investire sul territorio, perché le cose da fare sono tante, e tanto ancora si potrebbe aggiungere alla lista, ma una cosa è certa, una popolazione di 50.000 persone merita maggior rispetto, soprattutto merita la tanto agognata autonomia amministrativa che, conti alla mano, farebbe bene tanto alle Tre Terre quanto a Taranto, permettendo di affrontare meglio le criticità, le urgenze, favorendo così la crescita di un intero territorio”

Conclude l’Avv. Cosimo Di Bello: “Il nostro programma è vasto e interesserà tutta la città, dall’università al commercio, ai trasporti alla grande industria, ma il nostro punto di forza è in quella che definiamo “rivoluzione amministrativa” che passerà necessariamente attraverso la creazione di un comune autonomo delle “Città delle Tre Terre”

Noi della coalizione “Adesso” ci batteremo per raggiungere la tanto desiderata autonomia amministrativa di Talsano, Lama e San Vito”.