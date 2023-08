Giochi del mediterraneo, Di Gregorio (PD):“riprendere il dialogo prima che sia troppo tardi”

Dichiarazione di Vincenzo Di Gregorio (PD), consigliere regionale delegato ai Giochi del Mediterraneo.

“Gli ultimi avvenimenti in ordine ai Giochi del Mediterraneo di Taranto non hanno favorito la distensione, ma sembrano destinati ad alimentare nuovi contrasti. Eppure, qualche giorno fa, il presidente del Coni Giovanni Malagò con il suo passo indietro, ha lanciato un segnale chiaro per la ricostruzione di un modello gestionale che ponesse termine allo stato di impasse e ha chiesto responsabilità e condivisione a tutti i soggetti interessati.

Finora, però, l’appello di Malagò è rimasto inascoltato. Ciascuno mantiene saldamente la posizione accentuando uno stallo che rischia di trasformarsi in un abbraccio mortale per i Giochi del Mediterraneo. E’ questo che vogliamo? Penso e spero vivamente che non sia così. Allora, l’unica strada possibile per salvare l’organizzazione dei Giochi è intraprendere immediatamente la strada del dialogo.

Come consigliere regionale delegato ai Giochi del Mediterraneo ho sempre lavorato per favorire il gioco di squadra. A maggior ragione in questa fase occorre il massimo della responsabilità per ripartire con slancio. Se non sarà così i possibili scenari non sono positivi. Un’ipotesi potrebbe essere il drastico ridimensionamento del masterplan: considerati i tempi ristretti, infatti, alcuni nuovi impianti sportivi potrebbero non essere costruiti e in loro sostituzione si potrebbe procedere alla ristrutturazione di strutture già esistenti e forse allocate su territori diversi. La seconda ipotesi è ancora peggiore: la cancellazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto.

Sono certo che nessuno a Taranto, a Bari, a Roma, voglia un fallimento di dimensioni così vaste che sarebbe una macchia indelebile per il Paese. Per questo, mi auguro, che nei prossimi giorni il buonsenso prevalga e che si riprenda con rinnovato slancio un cammino difficile, ma ancora possibile”.