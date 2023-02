Gravi difficoltà economiche per l’ AMIU, oggi Kyma ambiente

Denuncia dei sindacati e del gruppo consigliare di Fratelli d’Italia

Amiu piena di debiti e incapace di garantire l’ordinario. Lavoratori a casa senza stipendio e manager ancora in sella.

Alquanto deludente e decisamente inutile l’incontro tenuto con il presidente dell’Amiu, Giampiero Mancarelli. Più volte abbiamo chiesto negli ultimi tempi di essere convocati al fine di avere lumi circa la vertenza che interessa 130 precari assunti come autisti e operatori ecologici, di cui 30 sono già a casa. Oltre a chiedere che a queste unità venga garantita la continuità lavorativa, anche attraverso l’avvio di processi di stabilizzazione, si sollecita il pagamento degli stipendi arretrati, ancora non corrisposti anche a coloro che hanno addirittura esaurito il periodo contrattuale.

Il presidente del cda della municipalizzata ha parlato delle gravi difficoltà in cui versa l’Amiu (importante esposizione debitoria verso terzi e fornitori) e ha detto dunque che attende un corposo prestito dal Comune di Taranto per poter procedere al pagamento del pregresso. I lavoratori di cui parliamo sono stati assunti attraverso l’agenzia interinale Tempor a causa delle carenze organiche nel periodo in cui era indispensabile rafforzare le operazioni di pulizia e soprattutto sanificazione a causa della crisi pandemica e nelle more dell’espletamento del concorso pubblico ad oggi bloccato per le ragioni ormai note.

Oggi l’Amiu non ha la forza lavoro necessaria per garantire la raccolta differenziata, né lo spazzamento e tutte le altre operazioni ordinarie che le sono affidate dal contratto di servizi con il Comune di Taranto. Si chiede dunque che si proceda al più presto al pagamento degli stipendi e alla stabilizzazione dei lavoratori. Per quel che riguarda la gestione aziendale, che già in passato presentava uno stato di salute precario, se l’attuale gruppo dirigente non è stato in grado di risollevarne le sorti, va sostituito immediatamente. Se non si procederà con i pagamenti e con l’apertura di un tavolo per discutere le stabilizzazioni entro venerdì p.v. , organizzeremo una energica mobilitazione.

Il Comune intervenga per evitare che si apra l’ennesima vertenza occupazionale sul territorio.

Francesco Rizzo

Esecutivo Confederale Usb

Carmelo Sasso

Segretario Generale

Uiltrasporti Taranto

di seguito la nota di Fratelli d’Italia

FdI: AMIU, URGE CONVOCARE I SINDACATI

Sin dall’insediamento dell’amministrazione comunale il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia è tornato a chiedere trasparenza sulla gestione delle società partecipate ed in particolare sull’Amiu. Probabilmente distratti da apparizioni farlocche ovunque tese a narrare una realtà cittadina in costante evoluzione di cui non vi è riscontro ai più, senza mai un contraddittorio pubblico con le opposizioni, i nostri amministratori hanno certamente sottovalutato, o volontariamente affrontato in maniera inappropriata, le questioni riguardanti la condizione economica aziendale, la qualità dei servizi e le problematiche concernenti i lavoratori da noi poste; tutte questioni che oggi emergono in modo più che preoccupante. Continuando in questo percorso, necessario ad individuare le responsabilità di tale situazione e ovviamente le migliori soluzioni possibili, Fratelli d’Italia chiede la convocazione delle organizzazioni sindacali presenti in Amiu presso le commissioni consiliari del Civico ente. Riteniamo, infatti, quanto mai doveroso ed urgente tale incontro affinché il consiglio comunale tutto possa prendere formalmente atto delle problematiche che i rappresentanti dei lavoratori dell’azienda intendono evidenziare ai membri della massima assise cittadina.

Giampaolo Vietri

Tiziana Toscano

Fratelli d’Italia