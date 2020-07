I Milan ha deciso: Rangnik sarà il nuovo allenatore.

Stefano Pioli sta portando il Milan in Europa, confermando che è la sua squadra è la più in forma del campionato. Ma la società meneghina va avanti per la sua strada, a fine torneo le strade di Pioli e del club rossonero si divideranno.

La società e, cioè il Fondo Elliot aveva già deciso da tempo, Rangnick sarà il nuovo allenatore, ma avrà pieni poteri, in quanto assumerà anche l’incarico di direttore tecnico, un ruolo inedito per il campionato italiano.

A Stefano Pioli non è stato sufficiente l’aver portato il Milan ad un passo dall’Europa, ne la doppia vittoria con la Roma e quella con la Lazio, e per aver messo in difficoltà la Juventus nella semifinale della Coppa Italia, Ufficialmente non è stato, ancora annunziato, ma la separazione ci sarà.

La società ha comunque dichiarato di avere piena fiducia in Pioli e nella squadra.

A breve sarà annunciato il nuovo ruolo di Maldini, che difficilmente accetterà, certamente non gradirà un ruolo poco rappresentativo.

Ma per saperne di più dovremo aspettare la fine del campionato tra poco meno di un mese

Gianfranco Maffucci