Iaia (FdI): a quando i 105 milioni per il “San Cataldo”?

“Continuiamo a registrare per Taranto, annunci roboanti ed opere zero.“

Come nel caso della regionale 8 dove le risorse a disposizione diminuiscono sempre di più da anni, la domanda di oggi è la seguente: da quali capitoli e quali fondi saranno reperiti i 105 milioni di euro necessari per l’acquisto degli arredi e delle attrezzature fondamentali per l’avvio del servizio dell’ospedale “San Cataldo”? A questa domanda la Regione Puglia non è ancora in fgrado di dare una risposta certa che noi auspichiamo.

Dopo le tre inaugurazioni del San Cataldo del presidente Emiliano e dei suoi accoliti, è necessario che il governo regionale si attivi per reperire, in tempi rapidi, queste risorse imprescindibili per scongiurare la sospensione dei lavori, già in ritardo.

Tutto questo in un quadro che riguarda la sanità pugliese assolutamente drammatico dal punto di vista dell’efficienza del servizio, per non parlare delle inchieste giudiziarie che quotidianamente dipingono uno spaccato impietoso di corruzione e di favoritismi.

Fratelli d’Italia vigilerà anche su questa situazione in modo tale che i lavori per il completamento dell’Ospedale siano portati a compimenti quanto prima, così come la dotazione delle attrezzature e degli arredi.”



Avv. Dario Iaia (Coord. Prov. FdI Taranto)