Iaia(FdI), Taranto: l’amministrazione della città si è ridotta ad uno scontro di potere

“La crisi del Comune di Taranto è oramai una pantomima difficile da seguire anche per gli addetti ai lavori. Il Sindaco Melucci per l’ennesima volta azzera la Giunta Comunale perché costretto dai partiti della maggioranza.

Non vi è nulla di serio né di politico in tutto questo. L’amministrazione della città si è ridotta ad uno scontro di potere tra fazioni che non hanno alcun interesse per i problemi e, soprattutto, per le prospettive di sviluppo del territorio. Si tratta di gruppi e gruppuscoli di potere che vanno avanti con ricatti quotidiani.



La città, governata da anni dal centro sinistra e dai 5Stelle, è oramai abbandonata a se stessa e relegata negli ultimi posti di quasi tutte le classifiche nazionali. Altro che programma “Ecosistema Taranto” che ha trovato il consenso dei cittadini. Qui è rimasto solo un sistema che di “eco” non ha assolutamente nulla.

Come Fratelli d’Italia chiediamo che il Sindaco Melucci faccia capire alla città ed alle forze di opposizione se è in grado di amministrare la città. Di conseguenza, se ha i numeri ha il dovere di andare avanti. Se questi numeri non ce li ha, dovrebbe prendere atto di questo e trarne le dovute conseguenze.



Noi, come forza di opposizione e centro destra, non possiamo che continuare a fare politica dai banchi della minoranza così come abbiamo fatto sinora con i nostri alleati, facendo proposte per la crescita di Taranto e chiarendo un aspetto: il centro destra è pronto per tornare al governo della città.

Non abbiamo alcun timore reverenziale e siamo pronti a farlo, così come abbiamo fatto a livello nazionale.”

Così on. Dario Iaia Segretario Commissione Parlamentare Ecomafie/Coordinatore Provinciale FdI Taranto