Martina: Viale della Liberta, la prossima settimana partono i lavori di rifacimento dell’asfalto

Continuano gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade comunali finanziati con i fondi del “Programma regionale Strada per Strada”.

Da martedì 11 ottobre inizieranno i lavori di rifacimento dell’asfalto e della segnaletica in viale della Libertà, nel tratto compreso fra corso Italia e via Giuseppe Fanelli.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, saranno istituiti in via temporanea e nei soli giorni lavorativi – dalle ore 07.00 alle ore 18.00 – i divieti di transito veicolare e di sosta con rimozione coatta dei veicoli.

I divieti riguarderanno soltanto i singoli tratti di strada oggetto di intervento, in successione, in base allo stato di avanzamento dei lavori. Le aree saranno di volta in volta appositamente evidenziate dalla segnaletica verticale provvisoria che sarà apposta dalla ditta che esegue i lavori.

Sono complessivamente sette le strade interessate ai lavori finanziati dal “Programma regionale Strada per strada” per complessivi 872.296,95 euro (importo di aggiudicazione della gara d’appalto).

Gli interventi sono iniziati in via Guglielmi lo scorso mese di settembre. Proseguiranno la prossima settimana in viale della Libertà e successivamente in via San Girolamo Emiliani, via Davide Carrieri, via Giuseppe Fanelli, in piazza Filippo D’Angiò e viale Europa, tutte di importanza strategica per la viabilità urbana.

“Ci scusiamo in anticipo con i commercianti, i titolari degli esercizi pubblici e i residenti della zona per eventuali disagi che potrebbero verificarsi. Sono certa –ha dichiaratol’Assessore ai Lavori Pubblici e Vicesindaco Nunzia Convertini– che tutti comprendono l’importanza dei lavori necessari per rendere più sicure le nostre strade. Comunque cercheremo di accelerare il più possibile i tempi per concluderli quanto prima”.

