Natale: “Determinante la scelta dei consiglieri di Martina Franca per la mia elezione”

Incontro di tutti gli amministratori e i dirigenti dell’UDC a Martina. Il coordinatore provinciale Andrisano attacca Forza Italia “scelta fallimentare”

Un’occasione di confronto e di condivisione quella tenutasi ieri a Martina Franca per festeggiare l’elezione di Marco Natale a consigliere provinciale.

Presenti per l’occasione tutti gli amministratori e i dirigenti dell’UDC della provincia di Taranto, nonché il vice segretario nazionale l’on. Gianfranco Chiarelli.

«Ho voluto ritrovare tutti gli amministratori che hanno scelto di affidarmi il loro consenso per ascoltarli e proseguire quel virtuoso dialogo messo in atto già dalla passata consiliatura».

Così Marco Natale, pluri suffragato amministratore nonché vicesindaco di Palagianello, che ha aggiunto: «ho scelto Martina per questo incontro perché l’apporto ricevuto in termini di consenso da parte dei consiglieri comunali di questa città è stato determinante per la mia elezione e sento il peso della responsabilità di interpretare le istanze anche di questa vasta area territoriale che si caratterizza per le sue straordinarie eccellenze dal punto di vista turistico e imprenditoriale».

Di tutt’altro tenore l’intervento del coordinatore provinciale dell’Udc Michele Andrisano: «In un quadro politico così frammentato non è stato possibile trovare per il centro destra un candidato unitario per questa città. Guardando all’assise di Martina Franca, come gruppo UDC, non possiamo esimerci dal commentare la mancata elezione di entrambi i rappresentanti candidati alla carica di consigliere. Quanto accaduto dovrebbe restituire alla politica il significato più profondo e costruttivo della parola condivisione. Le fughe in avanti di singoli candidati evidentemente non servono e i risultati sono sotto gli occhi di tutti».

In conclusione per Andrisano: «A Martina Forza Italia deve fare i conti con un risultato alle recenti elezioni provinciali del tutto fallimentare che evidenzia l’estemporaneità della scelta elettorale e la totale non rappresentatività del candidato».